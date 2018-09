Dopo il rinnovo di Koulibaly, il Napoli è al lavoro per blindare le altre stelle della squadra. Si parla, da tempo, anche del rinnovo di Hysaj, giocatore fondamentale per il gioco azzurro. Al momento, tutto in stand by.

Lo conferma Giuffredi, agente dell'albanese: "Al momento la trattativa per il rinnovo è ferma. Recentemente poteva esserci il Chelsea nel suo futuro e per questo avevamo interrotto il discorso con la società", le sue parole a Radio Marte.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 08:05