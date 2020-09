Napoli, il ritorno di fiamma fa sognare i tifosi

Il mercato del Napoli continua a vivere una fase di stallo. Dopo il passaggio di Allan all’Everton, si aspetta di perfezionare altre cessioni eccellenti per avere a disposizione il denaro liquido che serve a puntellare la rosa nei ruoli ancora scoperti. Koulibaly è sempre conteso da Manchester City e Paris Saint-Germain, su Milik è in corso un estenuante tira e molla con Roma e Juventus. Sempre il Psg sembra piuttosto interessato a Fabian, altro pezzo pregiato dell’argenteria partenopea che De Laurentiis ha messo in esposizione.

Napoli, il ko di Zaniolo complica il mercato

L’infortunio patito in nazionale dal romanista Zaniolo, paradossalmente, complica i piani azzurri. Il club giallorosso ha di fatto bloccato tutte le operazioni in uscita, blindando – almeno per il momento – due calciatori finiti in orbita partenopea: il centrocampista Veretout, che si adatterebbe perfettamente al nuovo modulo provato da Gattuso (il 4-2-3-1) e l’esterno d’attacco Under, per il quale da tempo è in piedi il possibile scambio con Milik.

Auriemma e il ritorno di fiamma azzurro

Per il centrocampo il Napoli sta pensando allora nuovamente a un giovane talento messo nel mirino da diverse settimane. Ne dà notizia Raffaele Auriemma, attraverso un post sul suo profilo Twitter: “La Roma si chiude a riccio su Jordan Veretout e il Napoli punta forte su Szoboszlai: l’ungherese (scadenza 2022) sta pressando il Salisburgo per essere ceduto subito”.

Napoli su Szoboszlai, le reazioni dei tifosi

L’interesse rinnovato per il giovane gioiellino del Salisburgo, per quattro volte avversario del Napoli nell’ultimo anno e mezzo, è ben accolto dai sostenitori partenopei: “Questo è meglio di Veretout“, scrive un tifoso. “Magari, sarebbe fortissimo”, sottolinea Pasquale. “Gioca in un ruolo diverso rispetto a Veretout, però è davvero un gran bel giocatore. Ma non ha clausola da 24 milioni?”, chiede Silvio. Lazarus però è scettico: “Ma non aveva dichiarato che sarebbe rimasto in Austria quest’anno?”.

SPORTEVAI | 09-09-2020 10:47