Napoli, il sogno di Ancelotti è Benzema

Il sogno del Napoli targato Carlo Ancelotti porta il nome di Karim Benzema.

Sarebbe lui l’ormai famoso 31enne indicato da De Laurentiis come desiderio del tecnico di Reggiolo: strapparlo al Real non sarà però facile perché i Blancos chiedono almeno 50 milioni di euro e soprattutto perché l’ingaggio del francese è decisamente fuori portata per i partenopei.

Ancelotti sta cercando di convincere il numero uno degli azzurri a fare uno strappo alle regole e regalare questo top player al Napoli.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 13:55