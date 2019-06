Napoli, il tweet sul bomber che infiamma i tifosi

A stagione conclusa può impazzare il calciomercato, con le società che dopo aver puntellato la panchina scegliendo il nuovo tecnico partono per disegnargli la squadra che ha chiesto. Il Napoli non ha bisogno di fare il primo step in quanto è confermatissimo Carlo Ancelotti, che ha però chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis che la rosa venga rinforzata. Un nome che circola per i partenopei è quello di James Rodriguez, che dopo il prestito al Bayern Monaco, non rientra nei piani del Real Madrid. Ma c’è di più.

Il bomber spagnolo – Da Milano infatti è giunta una voce che avrebbe del clamoroso. Sean Pelucchi, direttore de L’oracolo rossonero, ha lanciato una bomba di mercato. Essendo stato uno dei primi a svelare l’approdo di Ancelotti a Napoli il suo tweet non è stato accolto con diffidenza dai sostenitori partenopei, anzi. Nel tweet si legge testualmente: “Il Napoli ha individuato l’attaccante per la prossima stagione, si tratta di Diego Costa, trattavita già avanzata e pronta alla chiusura”.

Voglia di rilanciarsi – Attualmente all’Atletico Madrid, l’attaccante brasiliano ma che gioca nella nazionale della Spagna ha vissuto un’annata difficile, difatti nell’ultima stagione e in metà di quella precedente (dopo il divorzio dal Chelsea) ha messo a segno soltanto cinque reti, una media decisamente lontana rispetto a quelle a cui aveva abituato i tifosi. All’età di trent’anni potrebbe avere l’occasione di rilanciarsi nel campionato italiano, dove non ha mai militato prima, e dove troverebbe una squadra cpn un gioco che valorizza molto la punta centrale.

