Napoli, il video con Lavezzi che trema spaventa i tifosi: di cosa soffre il Pocho

L'attaccante argentino è tornato in Italia per assistere alla gara dell'Inter con gli azzurri, un'intervista ha allarmato tutti. L'ex partenopeo soffre di ipomania

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A marzo era tornato a Napoli a 14 anni dall’ultima partita giocata con gli azzurri per partecipare a un’amichevole benefica tra le leggende della squadra campana e una selezione di campioni del passato provenienti dal resto del mondo. Lavezzi era stato osannato e applaudito dal pubblico di Fuorigrotta ed aveva segnato anche un gol. Sabato scorso è stato invece inquadrato in tribuna a San Siro mentre assisteva al match tra l’Inter e la sua ex squadra, apparentemente sereno ma il Pocho non è guarito dal male che lo tormenta da tempo. E se ne sono accorti tutti guardando un’intervista a Jolanda De Rienzo su CalcioNapoli 24 fatta quando l’argentino nei giorni scorsi è stato ospite ad un evento a Sant’Anastasia al Centro Commerciale Le Aquile.

Il tremore di Lavezzi

Il Pocho ha commentato la partita vista al Meazza (“Il Napoli apoli ha fatto una bella partita, però penso che dopo il secondo gol si sono messi un po’ dietro e lì hanno accusato. Questo ha influenzato il risultato finale. Penso che la caratura tecnica dell’Inter e il carattere che ha mostrato siano stati determinanti, però, la squadra è stata penalizzata perché si è messa troppo dietro dopo il secondo gol. Alisson il mio possibile erede? Sì, Alisson Santos ha quella cosa di puntare l’uomo, l’ho visto per la prima volta e mi è piaciuto molto. Penso sia un giocatore che può dare tanto ad Allegri e alla squadra”) ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Lavezzi è seduto e quando lo inquadrano a schermo intero si vede che le gambe tremano, a volte ballano freneticamente, ed anche la mano non riesce a stare ferma.

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La malattia del Pocho

Immagini che hanno colpito molto i tifosi, che sui social hanno mostrato tutto il loro affetto all’ex giocatore. Lavezzi soffre da tempo di ipomania, una condizione che può essere associata ai disturbi dello spettro bipolare. Una malattia caratterizzata da repentine alterazioni dell’umore, con picchi che possono essere seguiti da crolli in stati depressivi e da agitazione psicomotoria.

Le confessioni dell’argentino

Nel 2024 il Pocho fu ricoverato a Baires per curarsi e confessò durante una trasmissione argentina: “È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio. Sono andato troppo oltre. Ho provato a purificarmi nella casa di Pilar, ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui, in clinica”. Nello scorso aprile al Corriere della sera rivelò: “Ho conosciuto l’oscurità. Mi facevo del male. A me e a chi mi stava vicino. Alternavo depressione a crisi di ansia. Non ero mai lucido, la testa piena di pensieri negativi”. Il campione argentino però stava meglio ed era sicuro che il merito della sua guarigione fosse dovuto all’arrivo dii Vittorio, il suo secondo figlio: “È arrivato in un momento difficile della mia vita, mi ha aiutato a salvarmi. Mi sta insegnando un nuovo modo di essere padre”.