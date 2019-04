Napoli, il video per la rimonta divide i tifosi

“It’s time to believe”. È tempo di crederci. Questo lo slogan, con tanto di hashtag, lanciato dal Napoli per presentare la sfida di stasera in Europa League contro l’Arsenal. La squadra di Carlo Ancelotti deve vincere con tre gol di scarto per ribaltare il risultato dell’andata e assicurarsi il passaggio in semifinale, un’impresa assai complicata, ma possibile, a parere del tecnico, se il pubblico del San Paolo sarà accanto alla squadra.

IL VIDEO. I social media manager azzurri hanno provato a fare la loro parte caricando sulle varie pagine ufficiali del club un video “emozionale”, di quelli pensati per caricare l’ambiente: nel filmato scorrono alternano momenti di disperazione dei giocatori azzurri in campo, immagini della città e gol segnati al San Paolo da Insigne e compagni. Un messaggio chiaro: abbiamo perso, ma con l’aiuto dei napoletani possiamo tornare a vincere. Un messaggio, però, che non è stato interpretato da tutti i tifosi alla stessa maniera.

COMMENTI A DUE FACCE. Nei commenti sui social la maggioranza dei napoletani afferma di gradire il video, abbondano i “Forza Napoli” e c’è anche qualcuno di aver provato un brivido d’emozione: “Abbattete la paura Arsenal, forza coraggio e determinazione che tutto è possibile”, scrive Roby sulla pagina Facebook del club. Ma riflettendo la spaccatura interna al tifo azzurro, non mancano utenti che manifestano il loro scetticismo circa la possibilità di rimontare l’Arsenal: “Hai voglia a fare film e controfilm… il cinema è finito”, commenta Raffaele, con un chiaro rimando alle illusioni della scorsa stagione. Infine, c’è chi sfrutta il video per un consiglio tattico ad Ancelotti: “Se non giocano Hysaj e Mario Rui tutto può succedere”, spiega Antonio. Vedremo se Carletto raccoglierà il suggerimento.

