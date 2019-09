Napoli in estasi per Koulibaly, ma quanti sfottò dagli juventini

Ha segnato l’autogol che ha causato la sconfitta nella sfida più importante per i tifosi napoletani, ma non per questo Kalidou Koulibaly ora è meno amato a Napoli. Anzi, le reazioni sul web all’intervista concessa al Corriere dello Sport confermano che il difensore senegalese è probabilmente l’azzurro più amato dalla piazza. Nell’intervista, Koulibaly è tornato sul problema razzismo, ricordando come a esserne vittima allo stadio non siano soltanto i giocatori di colore, ma anche i tifosi del Napoli. “Il razzismo negli stadi va sconfitto – ha dichiarato Koulibaly – ma per riuscirci, ancor prima che leggi dello Sport, serviranno quelle dello Stato, deterrenti che aiutino a frenare queste insani abitudini. Si faccia come in Inghilterra, si proceda con le espulsioni, anche a vita se necessario, altrimenti rischieremo di essere prigionieri delle minoranze”.

NAPOLETANI INNAMORATI. E poi, parlando di calcio, ha ribadito che il Napoli vincerà lo scudetto. Parole che hanno mandato in estasi i tifosi azzurri. “Koulibaly si ‘a vita mia è stato detto?”, scrive in napoletano su Twitter Vincenzo. “Ogni volta che vedo Koulibaly in tendenza sussulto (su Twitter, ndr). Tutti noi gli siamo debitori, Sarri un po’ di più, vedi l’ultima partita. Ma K2 è monumentale, la controfigura vivente del Maschio Angioino”. “Forza, intelligenza, educazione, determinazione. Koulibaly patrimonio dell’Unesco. VIVA VIVA O SENEGAL!”, urla invece Luce.

REAZIONI JUVENTINE. Ma le parole del difensore azzurro hanno anche scatenato la reazione degli juventini, che non hanno perso l’occasione per qualche sfottò. “Koulibaly non saprei, le sue parole suonano un po’ come un autogol…”, scherza Arty, mentre Sandroneee ricorda di aver sentito in passato dichiarazioni simili da parte di altri napoletani. “Il nuovo Hamsik! Mancava solo lui con il classico annuncio ‘vinceremo lo scudetto’”. Andrea, invece, pensa che siano proprio parole del genere a permettere alla Juve di primeggiare: “Fai un autogol ridicolo, 10 giorni dopo lo ti ergi a spaccone di turno. Quando vi chiedono perché la Juve vince 8 scudetti di fila, fategli leggere questi deliri”.

SPORTEVAI | 13-09-2019 11:14