Napoli in fiamme: De Laurentiis chiama Gravina, Conte tace, ecco chi ci mette la faccia dopo Manna

Il ko di Bergamo addebitata agli errori di Chiffi per il rigore negato e il gol annullato, il patron si fa sentire con la Figc, l'ironia di Contini

E’ considerato uno dei migliori arbitri italiani, è stato scelto da Chiffi per 11 gare finora in A, compresi big-match come Milan-Napoli (per l’esattezza prima di ieri: Genoa-Juve, Milan-Napoli, Parma-Como, Cremonese-Juventus, Bologna-Napoli, Torino-Milan, Genoa-Pisa, Torino-Roma, Lecce-Lazio e Sassuolo-Inter), godeva della fiducia dei vertici dell’Aia ma il patavino Daniele Chiffi, con la complicità del Var Aureliano, l’ha combinata proprio grossa in Atalanta-Napoli. E il club azzurro ha deciso di alzare la voce.

Gli errori di Chiffi

I due clamorosi errori dell’arbitro hanno condizionato la partita: sull’1-0 per il Napoli in chiusura di tempo Chiffi ha prima concesso e poi revocato dopo l’intervento del Var un rigore agli azzurri per un contatto in area tra Hien e Hojlund, quindi a inizio ripresa ha annullato la rete del possibile 2-0 di Gutierrez dopo un altro contatto tra Hojlund, che a suo avviso avrebbe fatto fallo, e Hien. L’Atalanta ha rimontato e vinto per 2-1 ma ancor prima del 90′ sono scoppiate le polemiche.

La moviola di Cesari

Quasi unanime il parere dei vari moviolisti sugli episodi discussi. Il più tranchant è stato Graziano Cesari che su Canale 5, a Pressing, ha detto: “Il rigore è stato revocato per fallo di Hien su Hojlund perché all’arbitro hanno fatto vedere due immagini al VAR e in 12 secondi ha cambiato totalmente idea. L’unica che non gli hanno mostrato è quella decisiva. C’è difformità di giudizio. Se dai rigore poi resta quello, lo lasci lì!”. Duro anche il comment sul 2-0 annullato a Gutierrez: “Chiffi si mette il fischietto alla bocca e non fischia, poi dopo annulla la rete correttamente secondo la sua idea. Questo dà modo al VAR di intervenire, sarei curioso di sapere i dialoghi tra di loro perché quello è un contrasto normale tra Hojlund e Hien. Poi sulla rete di Pasalic c’è fallo di Zalewski su Mazzocchi prima dell’angolo, lo spinge via“. Insomma, un disastro.

La reazione di Manna e la telefonata di De Laurentiis

A caldo davanti alle tv si è presentato congestionato in volto il ds Manna che ha inveito sugli arbitri, urlando la rabbia di tutto il club. Antonio Conte ha preferito tacere, probabilmente per evitare squalifiche, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis ha telefonato al n.1 della Figc Gabriele Gravina. Non si conosce il contenuto del colloquio ma è facile immaginarne i toni. Il Napoli non da oggi si sente danneggiato e ora, con la Roma che li ha agganciati al terzo posto, vede a rischio la qualificazione alla prossima Champions.

Lo sfogo di Edo De Laurentiis

A metterci pubblicamente la faccia, sia pur solo in maniera virtuale, anche il vicepresidente azzurro, Edo De Laurentiis, che si è sfogato sui social. Il figlio del patron ha pubblicato due post espliciti sul suo profilo Instagram. Prima ha scritto: “Che VAR…. AHAHAHAHHAA” e poi: “Ci avere rotto il….calcio!”.

Ieri ai media anche Gutierrez si era lamentato dell’arbitraggio. In nottata è stato il terzo portiere Nikita Contini ad attaccare sui social, scrivendo: “Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque.. E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco… Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O’ pallon’ è na cosa seria! Altrimenti.. meglio che ci diamo al ballo”.