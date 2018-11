Napoli, in Francia c’è chi vuole Cavani via dal PSG

Frank Leboeuf è un personaggio abituato a parlare fuori dai denti. Il 50enne ex difensore di Chelsea e Olympique Marsiglia, nonché campione del mondo a Francia ’98, è oggi un attore e uno stimato commentatore tv, molto ricercato dai media transalpini perché poco abituato a nascondersi dietro frasi fatte. È molto interessante, dunque, quello che Leboeuf ha dichiarato a RMC a proposito della situazione di Edinson Cavani, sogno proibito del Napoli, come ammesso nuovamente ieri dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

VIA DA PARIGI. “Il tempo di Cavani al PSG è finito”, ha dichiarato senza mezze misure Leboeuf, demolendo con una sola frase quanto raccontato in questi giorni dalla stampa francese, secondo cui l’uruguayano sta bene a Parigi e che il rapporto con Neymar non è poi così conflittuale come lo si è dipinto finora dall’esterno. “Cavani ha una mentalità da centrocampista o da difensore – ha dichiarato Leboeuf – e penso che il suo tempo al PSG sia finito perché Neymar e Mbappé vanno molto d’accordo. Non ci sarà più spazio per la sua mentalità al PSG e neanche spazio per lui in campo”.

SPERANZA AZZURRA. Un parere netto, che va ad alimentare le voci di una possibile partenza del Matador a fine stagione. Il Napoli, naturalmente, ci spera, ma a differenza della scorsa estate stavolta è anche disposto a parlare concretamente del possibile ritorno del giocatore all’ombra del Vesuvio. I tifosi azzurri dovranno pazientare ancora un po’: intanto è un bene sapere che anche in Francia c’è chi crede in un addio del Matador al PSG.

SPORTEVAI.IT | 22-11-2018 11:09