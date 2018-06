Napoli in pole position per Badelj

Il Napoli fa sul serio per Milan Badelj e vorrebbe chiudere a breve l'ingaggio del centrocampista croato. Il capitano della Fiorentina, in procinto di liberarsi a parametro zero, è un profilo gradito a Carlo Ancelotti e rappresenterebbe una validissima alternativa a Jorginho in cabina di regia.

Il Milan, con il quale sembrava che il centrocampista classe 1988 avesse già un accordo, ha chiesto di aspettare in attesa di conoscere le decisioni della Uefa.

Badelj non sembra però intenzionato ad attendere e sarebbe pronto a firmare con i partenopei, attratto anche dalla possibilità di giocare la Champions League.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 17:50