Napoli, individuato l'erede di Jorginho

Dopo le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, nel futuro di Jorginho c'è il Manchester City ma, per non farsi trovare impreparato, il Napoli avrebbe già individuato il suo sostituto in Abdulkadir Omur.

Il classe '99 in forza al Trabzonspor ha disputato trentadue partite questa stagione, mettendo a segno tre reti e sei assist. La sua valutazione si aggira intorno ai dieci milioni di euro ma data la giovane età e il contratto in scadenza nel 2022, il club turco avrebbe fissato il prezzo di venticinque milioni di euro.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 10:25