Napoli, Lobotka ha la spiegazione per gli infortuni: l’atto d’accusa contro l’Uefa è anche un avvertimento per Allegri 

Gli stop di Favasuli, Olivera e Vergara durante la sosta per le nazionali hanno aggravato la situaizone degli azzurri: per il centrocampista la colpa è del calendario

I continui infortuni tormentano il Napoli, che però non è l’unica squadra alle prese con il problema, come sottolineato da Stanislav Lobotka, che dal ritiro della Slovacchia ha lanciato un allarme attaccando il calendario troppo fitto redatto dall’Uefa e dalle altre istituzioni sportive. Ma le parole del centrocampista contengono anche un avvertimento per Massimiliano Allegri.

Infortuni, Lobotka accusa l’Uefa

Il calendario troppo fitto mette a rischio la salute dei calciatori: questo il parere di Stanislav Lobotka, che dopo la quarta e ultima partita della Slovacchia in Nations League si è lasciato andare ad un vero e proprio atto d’accusa contro l’Uefa e le altre istituzioni sportive che mettono a dura prova la tenuta fisica degli atleti. Uno sfogo, quello del centrocampista del Napoli, che arriva al termine di una sosta per le nazionali segnata in casa azzurra anche dagli infortuni di Costantino Favasuli, Mathias Olivera e Antonio Vergara.

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Napoli, lo sfogo di Lobotka con la Slovacchia

“Ho giocato quattro gare in undici giorni”, ha dichiarato Lobotka a Sport24: il centrocampista del Napoli ha giocato da titolare, senza mai essere sostituito dal c.t. Vladimir Weiss, contro Kazakistan, Far Oer e nelle due gare contro la Moldavia. “Anche se vengo pagato molto bene per giocare sono pur sempre un essere umano – ha poi aggiunto Lobotka -. Sento la fatica fisica poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo un’ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante”.

Napoli, Lobotka avverte Allegri

Proseguendo nel suo attacco, il centrocampista del Napoli ha fatto poi notare come, dopo il tour de force in nazionale, ora ad attenderlo c’è anche quello con il suo club. Un destino condiviso da molti altri calciatori di livello internazionale. “Ora ci sono nove partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la Nazionale – ha continuato Lobotka -. Giochiamo ogni tre giorni, il calendario è massacrante. Possono pagarti quanto vogliono ma lo stress è tuo, del tuo corpo. Basta vedere quanti calciatori si sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali”.

Uno sfogo, quello del centrocampista, che pare contenere anche un avvertimento per Massimiliano Allegri: il regista pare voler avvertire l’allenatore che, senza adeguato riposo nel prossimo terribile ciclo tra campionato e Champions League, anche lui rischia di subire un infortunio.

Napoli, già 15 infortuni dal via della stagione

Una sorte che, durante la pausa per le nazionali, è toccata a ben tre azzurri: Favasuli, Olivera e Vergara. I loro infortuni si sono aggiunti a quelli di Anguissa (al secondo stop stagionale), Alisson Santos e Giovane e all’indisponibilità del lungodegente Buongiorno. Meret e Spinazzola sono sulla via del recupero, Marianucci e McTominay sono finalmente tornati a disposizione di Allegri così come già da tempo Beukema, Gilmour e Neres, tutti già vittime di problemi fisici: nella stagione 2026/27 il Napoli ha contato già la bellezza di 15 giocatori infortunati.

“Si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male”, ha poi concluso Lobotka quasi rassegnato: ora toccherà ad Allegri barcamenarsi tra turnover ed esigenze tattiche, con l’obiettivo di evitare nuovi stop che aggreverebbero ulteriormente i problemi del Napoli.