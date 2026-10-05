L’emergenza continua in casa Napoli: Olivera e Favasuli ko, Allegri costretto a rivedere i suoi piani per la delicata sfida col Frosinone. Ore decisive per McTominay

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La Nations League ha fornito risposte rassicuranti su Hojlund, De Bruyne e Vergara, eppure il Napoli non può sorridere. La ragione è sempre la stessa: gli infortuni. Olivera e Favasuli sono andati ko e con loro anche il piano che aveva in mente Max Allegri per la partita col Frosinone. Intanto si avvicina il giorno X di McTominay: il tecnico incrocia le dita e spera di riavere a disposizione lo scozzese dopo l’intervento di ablazione cardiaca.

Napoli, Olivera e Favasuli infortunati: i tempi di recupero

Il Napoli perde altre due pedine importanti. Da Conte ad Allegri, la maledizione degli infortuni continua a perseguitare la squadra azzurra. Dopo la sosta, sarebbe scattata l’ora di Favasuli, ma l’ex Catanzaro si è fermato durante la sfida tra Italia e Armenia Under 21. Come riferito dal Napoli, il giocatore ha riportato “un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra”: ne avrà per almeno un mese e mezzo.

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Olivera, invece, si è infortunato con l’Uruguay, anticipando così il rientro a Castel Volturno. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il terzino sinistro “hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro”. Nella migliore delle ipotesi il suo stop sarà di almeno due settimane, ma le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Napoli-Frosinone, come cambiano i piani di Allegri

Il Napoli è chiamato a colmare il gap delle prime della classe ed è per questo motivo che Allegri, già alla ripresa contro la rivelazione Frosinone, stava valutando l’idea di passare alla difesa a 3. Niente da fare: la coperta è corta e manca una pedina chiave come Favasuli, che con la sua freschezza avrebbe garantito copertura totale sulla fascia.

Dunque, sabato sera gli azzurri si presenteranno al Maradona con il 4-3-3. I tifosi sperano che, alla luce degli exploit di Hojlund, De Bruyne e Vergara con le rispettive nazionali, il Napoli possa avere un atteggiamento più offensivo così da permettere loro di esprimersi al massimo.

Arriva il giorno X di McTominay sull’idoneità

È arrivato il momento della verità per McTominay. Domani, martedì 6 ottobre, il centrocampista del Napoli si sottoporrà alla visita decisiva per ottenere nuovamente l’idoneità agonistica dopo l’intervento di ablazione. Lo scozzese era stato operato l’8 settembre allo Spire Manchester Hospital in Inghilterra: la procedura, effettuata per correggere una lieve aritmia cardiaca benigna, era perfettamente riuscita. Dopo circa due settimane di riposo, McTominay ha iniziato il percorso di recupero, tornando anche al lavoro a Castel Volturno con un programma personalizzato.

Ora serve il via libera medico prima di poter tornare a lavorare pienamente con il gruppo e a giocare. Soltanto dopo l’esito della visita Allegri valuterà se inserirlo tra i convocati per la sfida con il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre al Maradona.