Napoli, Lukaku rischia lungo stop e cambia il mercato degli azzurri: gli addii di Simeone e Raspadori fanno infuriare i tifosi

Lo stop di Big Rom rischia di essere più lungo del previsto e sui social i tifosi si scagliano contro la società per le cessioni di Simeone e Raspadori

L’infortunio di Romelu Lukaku può compromettere i piani di mercato del Napoli. Antonio Conte rischia, infatti, perdere per lungo tempo Big Rom dopo lo stop obbligato durante l’amichevole contro l’Olimpiakos. Nelle prossime ore in arrivo gli esami strumentali per l’ex Inter e Roma, ma le sensazioni al momento non sembrano affatto positive. Sui social, intanto, monta la protesta dei tifosi azzurri per gli addii giudicati ora affrettati a Raspadori e Simeone.

Lukaku in forte dubbio per il Sassuolo

In attesa di conoscere con esattezza l’entità dell’infortunio, scatta l’allarme Lukaku in casa Napoli. Uno stop che potrebbe essere più serio del previsto e costringere i campioni d’Italia in carica a tornare sul mercato in cerca di una prima punta da affiancare a Lorenzo Lucca, unico terminale offensivo a disposizione di Conte in vista dell’esordio stagionale in campionato sabato 23 agosto contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Sensazioni non positive per Big Rom

Fermato per un guaio muscolare al quadricipite della gamba sinistra, Lukaku si sottoporrà nelle prossime ore agli esami di rito per comprendere al meglio quante gare sarà costretto a saltare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che lo stop potrebbe costringere Big Rom a fermarsi anche per due mesi. Una tegola pesantissima per gli Azzurri, che dopo le cessioni di Raspadori e Simeone, si trovano cortissimi davanti.

Napoli alla ricerca di una punta

Ecco, dunque, la necessità di tornare sul mercato e, magari, provare a strappare un prestito per mettere una toppa. Operazione non semplice e ancora tutta da valutare per Manna e De Laurentiis, senza contare l’impatto che potrebbe avere sull’intera strategia di mercato del Napoli, che potrebbe finire per allentare la presa su diversi obiettivi messi nel mirino da tempo. Non per Gutierrez, ormai davvero a un passo, ma per i vari Juanlu, Elmas e Diouf.

La rabbia dei tifosi azzurri

Sul web, il pericolo concreto di perdere Big Rom per lungo tempo ha scatenato i tifosi, che non hanno mancato di ricordare le cessioni di Raspadori e Simeone ad Atletico e Torino, ora ritenute affrettate. “Attacco smantellato mandando via Raspa Simeone, il karma” scrive qualcuno e ancora: “Io capisco la cessione di Simeone, ma prima di cedere Raspadori si doveva già avere la certezza di un sostituto. Ora con l’infortunio di Lukaku chissà chi andiamo a prendere, se prenderemo qualcuno…”.

I commenti sono davvero tanti: “Lukaku che si rompe appena hai venduto Raspadori e Simeone. Finita la magia dello scorso anno”, “Da Lukaku Raspadori Simeone con 2 competizioni a Lukaku Lucca con 4 competizioni”, “Il Napoli non deve prendere un attaccante al posto di Lukaku. Deve prenderne uno perché Raspadori è uscito. Numericamente siamo di meno”, “Tutta questa fretta a vendere Raspadori e ci ritroviamo così? Ben gli sta”, “Per la velocità con cui è stato ceduto Raspadori mi sarei aspettato quantomeno avessero il sostituto pronto”.