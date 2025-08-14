Napoli, pomeriggio da incubo: infortunio muscolare per Lukaku. Rissa sfiorata tra Conte e i giocatori dell’Olympiakos

Nel primo tempo della sfida tra il Napoli e la formazione greca succede di tutto: la rete del vantaggio di Politano l’unica gioia azzurra, poi l’infortunio dell’attaccante belga e Conte furioso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Doveva essere un’amichevole per testare la condizione in vista del debutto in campionato ma per il Napoli rischia di diventare un pomeriggio da incubo. L’infortunio capitato a Romelu Lukaku potrebbe essere un problema molto serio per Antonio Conte con il club che potrebbe essere costretto anche a tornare sul mercato.

L’infortunio di Lukaku

L’ultima cosa che serve nel corso di un’amichevole precampionato è l’infortunio di un giocatore e ancora peggio s capita a uno dei leader della squadra. Ed è proprio quello che succede nel corso del match tra Napoli e Olympiakos quando nel corso del primo tempo Romelu Lukaku è costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. Intorno alla mezz’ora del primo tempo l’attaccante belga si è accasciato al suolo per un problema alla coscia sinistra, ha lasciato il campo sulle sue gambe e al suo posto è entrato Lorenzo Lucca. Ora ovviamente bisognerà aspettare gli esami strumentali per capire l’entità del problema.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte furioso: si scaglia contro i giocatori dell’Olympiakos

L’infortunio di Lukaku deve aver messo in agitazione Antonio Conte e quando qualche minuto dopo arriva l’ennesimo intervento molto duro da parte dei giocatori, questa volta di El Kaabi ai danni di Rrahmani, il tecnico del Napoli perde le staffe. Conte entra in campo e va a muso duro contro il giocatore della formazione greca e in quel momento gli animi di scaldano in campo, entrambe le panchine si riversano sul terreno di gioco e diventa complicato riportare l’ordine prima di qualche minuto.

Il gol di Politano dopo 16 minuti

Gli azzurri provano ad alzare i ritmi in vista dell’inizio del campionato e la squadra di Conte risponde alle richieste del tecnico già dai primi minuti con Politano che si mette subito in evidenza prima con una conclusione di poco a lato e poi con il gol del vantaggio al 16’ dopo una bella azione personale e una conclusione di sinistro a giro.