Napoli, Insigne sbotta e pensa all'addio: in tanti lo vogliono

Lo sfogo di Lorenzo Insigne all'uscita dallo stadio di Reggio Emilia dopo l'1-1 tra Sassuolo e Napoli ha spaventato i tifosi partenopei: "Come tutti sanno, a Napoli ho sempre ricevuto critiche – le sue parole in zona mista riportate da 'Radio Kiss Kiss Napoli' – Se mi si accetta così, bene, altrimenti non posso farci nulla. Forse alla gente non è arrivato al cento per cento il messaggio di quanto io ci tenga a questa maglia. Non ho nulla da dire e non voglio fare polemica, ho un carattere particolare: a volte ho sbagliato e ho chiesto scusa, è giusto se il tifoso critica. Più di così non posso fare, ho sbagliato un rigore e mi dispiace. Finché starò qua, darò il massimo".

Il malumore dell'attaccante di Frattamaggiore, che ha ricevuto la fascia dopo l'addio di Hamsik partito per la Cina, ha origini lontane. Il giocatore è stato più volte ripreso in campo da Ancelotti, e non ha digerito l'esclusione in Europa League contro il Salisbugo.

"Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica ma sono l'unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po' male". Insigne è finito sotto accusa anche per il rigore sbagliato contro la Juventus: "Più di così non posso fare, tutti possono sbagliare un rigore".

Secondo la Gazzetta dello Sport un suo addio a fine stagione non è da escludere: il giocatore è seguito da club importanti di Premier League, tra i quali Manchestrer City, Liverpool e Arsenal. Ma non è improbabile un assalto del Paris Saint Germain, club con cui l'agente Raiola è in ottimi rapporti.

E' quindi possibile, secondo la rosea, una rivoluzione estiva del club azzurro: se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile vicina ai 100 milioni di euro, Insigne potrebbe salutare la società in cui milita da quando aveva 12 anni, con le parentesi alla Cavese, al Foggia e al Pescara. L'attaccante dei partenopei, a differenza di altri elementi come Koulibaly, che rappresenta il pilastro del progetto futuro, non sarebbe considerato incedibile da Aurelio De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 10:15