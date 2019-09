Napoli-Inter accende ironia tifosi su Zhang e Adl

Sul campo se la vedranno solo l’anno prossimo, il 6 gennaio, quando al San Paolo andrà in scena Napoli-Inter per la penultima giornata di andata, ma la sfida tra i due club più accreditati per svolgere il ruolo di anti-Juve è già partita ed anche fuori dal rettangolo di gioco. Domani infatti sono in programma le elezioni del nuovo Executive Board dell’Eca e in corsa per il posto destinato alle squadre italiane nel consiglio d’amministrazione ci sono il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello dell’Inter Steven Zhang.

IL DERBY – De Laurentiis e Zhang sembrano orientati ad avanzare entrambi la loro candidatura e a dare quindi il là a un vero e proprio derby italiano, anche se non è da escludere che prima di andare al voto, per dare un segnale di unità come movimento calcistico tricolore, possa esserci un accordo tra i nostri rappresentanti e magari una sola candidatura. Nel nuovo Board dell’ECA resterà naturalmente in qualità di presidente anche Andrea Agnelli che fa parte pure dell’Esecutivo Uefa. Il patron del Napoli è anche “chairman” dell’Eca, ovvero capo del Marketing and Communication Working Group, e si occupa di strategie commerciali e di comunicazione dell’associazione.

LE REAZIONI – Sui social si ironizza su entrambe le figure, che indubbiamente sono singolari nel panorama calcistico. C’è chi se la prende bonariamente con il patron dell’Inter: “Zhang non distingue un pallone da calcio da una lanterna cinese” o anche: “Zhang farebbe meglio ad occuparsi del problema del razzismo della curva con lo spot del « buuu» razzista non ha risolto nulla”. C’è chi prende in giro Adl: “Perdi pure questa, fidati” e chi infine già prevede una debacle pilotata: “Un piano per far fuori l’unica squadra del Sud”.

