Napoli-Inter, affare in vista: sui social i pro e i contro

Manca un mese e mezzo all’inizio del mercato di riparazione, ma alcune trattative sono già in pieno svolgimento. Soprattutto quelle sfumate per un soffio a ottobre, oppure quelle riguardanti alcuni giocatori che, per motivi diversi, sono indicati come sicuri partenti nella prossima finestra. E Arkadiusz Milik è uno di questi.

La situazione Milik

L’attaccante polacco in estate era promesso sposo della Juventus, poi l’improvviso divorzio con Sarri lo ha allontanato dai piani bianconeri. Dopo che è saltato pure il trasferimento alla Roma, Milik è rimasto controvoglia (e fuori squadra) a Napoli, senza avere più possibilità di vedere il campo se non nelle estemporanee finestre con la sua nazionale. Dopo un riavvicinamento tra De Laurentiis e lo staff del calciatore, non è da escludere un rinnovo “pro forma” dell’attaccante col Napoli, per consentire al club partenopeo – che altrimenti lo perderebbe a zero – di ricavare qualcosa dalla sua cessione.

Lo scambio con Vecino

Tra le possibili acquirenti di Milik c’è l’Inter, sempre alla ricerca di una valida alternativa a Lukaku. Oggi un eventuale scambio di mercato a gennaio tra i due club è riportato su varie testate. Quale l’alternativa per il Napoli? Matias Vecino, ormai in via di ripresa dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dal campo nella parte finale della scorsa stagione e nella fase iniziale di quella in corso. Vecino è un profilo di calciatore che piace molto a Gattuso, grintoso e dinamico ma dai piedi interessanti, ideale anche per cambiare modulo a gara in corso potendo giocare sia un centrocampo a due che a tre. Unica perplessità: proprio per le difficoltà ad arrivare all’uruguaiano, il club azzurro a fine mercato ha virato su un altro big, Bakayoko.

Milik-Vecino, le reazioni dei tifosi

I tifosi dell’Inter sui social valutano pro e contro dello scambio. “Scambiare Milik per Vecino sarebbe un’ottima cosa, ci guadagneremmo senz’altro”, sentenziano in molti. Marco invece è perplesso: “Quando Milik doveva andare alla Juve era per tutti un bidone ora magicamente è un giocatore completo che può servire”. Anche i tifosi del Napoli sono divisi. Ecco Lello: “Nel ruolo di Vecino ormai siamo coperti, servirebbe più un terzino sinistro”. Mentre Paolo non vede l’ora di mollare il polacco: “Qualsiasi soluzione lo porti definitivamente via dal Napoli è ben accetta”.

SPORTEVAI | 18-11-2020 11:25