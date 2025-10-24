Napoli-Inter, Conte e la mossa anti-Chivu: bocciato Lucca, sorpresa in attacco, la decisione su Hojlund, Meret ko

Il tecnico azzurro cerca il riscatto dopo le due sconfitte di fila con Torino e Psv, giocherà Neres come falso nueve, novità anche in altri reparti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Immaginarlo nei panni di Adriano Pappalardo è facile, pensate a Conte che canta “E lasciami gridare, lasciami sfogare. Io non posso restare…Seduto in disparte. Né arte né parte. Non sono capace. Di stare a guardare…Ricominciamo“. Il tecnico del Napoli dopo il flop in Champions con il ko per 6-2 col Psg ha gridato, si è sfogato ma di rimanere a guardare le rivali proprio non ci sta. E vuol ricominciare a vincere a partire dalla gara più importante, lo scontro diretto di domani (ore 18) al Maradona con l’Inter. Pronte diverse novità di formazione.

Il faccia a faccia con la squadra

Alla ripresa degli allenamenti, di ritorno dall’Olanda, Conte ha avuto un breve confronto con la squadra. Poche parole ma taglienti come lame. Figuracce come quella di martedì non vuol farne più. C’è stato un richiamo all’orgoglio, alla necessità di lottare per tutti i 90′, di rimanere concentrarti e di giocare per la squadra, senza quegli “egoismi” cui aveva già fatto riferimento a caldo dopo la disfatta di Ehindoven.

Hojlund non convocato, Meret ko

Con Lukaku fuorigioco il peso dell’attacco del Napoli era passato tutto sulle spalle di Hojlund, quando anche l’ex Atalanta si è fatto male sono arrivate due sconfitte di fila. Il bomber sente ancora dolore, oggi ha sostenuto l’ultimo provino ma non è pronto e non è stato convocato. La brutta notizia riguarda l’infortunio di Meret, che si è fratturato il piede e ne avrà per un bel po’.

Bocciato Lucca, Neres gioca falso nueve

Pessimo col Torino, deludente in Champions dove si è fatto anche espellere Lucca non giocherà dal 1′. Nonostante la squalifica che lo metterà fuorigioco per una-due gare in coppa l’ex Udinese è stato bocciato. Al suo posto giocherà Neres come falso nueve. Per quel ruolo il brasiliano era in ballottaggio con Noa Lang e De Bruyne, alla fine l’ha spuntata lui che è stato provato in partitella. Ancora panchina per l’olandese, mentre il belga ex City giocherà nel suo ruolo abituale. Ancora out Lobotka, tocca di nuovo a Gilmour. Non rientra neanche Amir Rrahmani che potrebbe rivedere il campo martedì prossimo nel turno infrasettimanale a Lecce. Rrahmani dunque salterà la sua nona partita di fila dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra nella prima sosta per le nazionali a settembre e il successivo stop dopo la panchina con il Pisa. Due su due da titolare a inizio stagione, poi adios. Ma il ritorno in campo è molto vicino.

Questa la probabile formazione anti-Inter del Napoli

Napoli (4-1-4-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Neres.