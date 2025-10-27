Napoli-Inter, la bordocam di Dazn pizzica Conte: la frase a Dumfries che scatena il caos. I nerazzurri non perdonano l’ex

La rissa nel secondo tempo nel big match tra Napoli e Inter ancora sotto i riflettori: Dazn rivela cosa ha scatenato il parapiglia che poi ha portato anche agli insulti tra Lautaro e il tecnico partenopeo

Napoli-Inter ha portato con sé una scia lunga di polemiche. Antonio Conte è finito nel mirino dei suoi ex tifosi e rischia di essere ancora una volta nel mirino dopo le rivelazioni della bordocam di Dazn che evidenziano come tutto il parapiglia e la conseguente lite con Lautaro nascano da una frase del tecnico.

L’anticipazione della bordocam

La lite andata in scena nel secondo tempo di Napoli-Inter e che ha visto grande protagonista Antonio Conte finisce sotto la lente di ingrandimento di Dazn. L’emittente proprietaria dei diritti televisivi della serie A lancia un’anticipazione del suo format “BordoCam” che andrà in onda in maniera integrale domani. Ma le prime immagini rivelate dimostrano che a scatenare il caos sia stato proprio il tecnico partenopeo. C’è un contatto tra Dumfries e Neres con l’olandese che va a terra. Arriva la prima reazione di Conte che gli dice: “Ma stai in piedi”. E l’olandese lo manda senza giri di parole a quel paese. Poi il tecnico del Napoli si rivolge al giocatore dell’Inter con un sorriso: “Ti sei buttato eh?”. Dumfries però non la prende con ironia e comincia un botta e risposta tra i due. La palla finisce in fallo laterale proprio in quella zona di campo e si scatena un parapiglia nel quale diventa protagonista anche Lautaro Martinez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rissa e gli insulti con Lautaro

La serata del Maradona nella giornata di sabato è stata particolarmente agitata. La posta in palio era alta così come le emozioni e con in panchina Antonio Conte che ha un passato piuttosto burrascoso con il club nerazzurro, la scintilla era dietro l’angolo. Il momento meno “edificante” nel big match arriva nel secondo tempo. Dopo lo scambio di parole con Dumfries, scoppia un parapiglia. I più nervosi sono il tecnico del Napoli e Lautaro Martinez. Anche qui c’è una storia tra i due non proprio idilliaca a fare da sfondo. Il giocatore argentino ha usato delle espressioni piuttosto forti nei confronti del suo ex allenatore, che dal canto suo ha replicato senza grande ricorso alle buone maniere.

L’Inter non perdona Conte

La tensione però continua anche lontano dai novanta minuti di gioco. Beppe Marotta si è presentato ai microfoni dopo la sconfitta per protestare per il calcio di rigore concesso al Napoli nel primo tempo. Una scelta che Conte non ha affatto gradito e a cui ha risposto con una bordata che ha finito per colpire anche un incolpevole Chivu: “Io non avrei mai permesso a un mio dirigente di intervenire in questo modo. Così si sminuisce il tecnico, io mi sono sempre difeso da solo”. Parole, quelle del tecnico, che sono subito passate al vaglio dei tifosi dell’Inter che hanno ripescato delle dichiarazioni che lo contraddicono. E all’interno della società nerazzurra sembrano non aver per nulla apprezzato le parole del tecnico con cui è in atto una vera e propria guerra fredda.