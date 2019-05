“Napoli, Inter e Roma sono le delusioni dell'anno”

Era tra gli ospiti dello studiolo Rai allestito per commentare la finale di Coppa Italia. Doppio ex di Lazio e Atalanta, il partenopeo Guglielmo Stendardo era davvero il più indicato per esprimere giudizi sul match dell‘Olimpico. Quelli più taglienti, però, l’avvocato ed ex difensore – recentemente tornato al calcio giocato nella Promozione laziale, con la maglia della LUISS Roma – li ha riservati a tre big del calcio italiano.

Delusioni – Nell’analizzare la stagione della Lazio Stendardo, cresciuto nel settore giovanile del Napoli e con un’esperienza in carriera anche tra le fila della Juventus, ha infatti precisato: “Qualcuno in caso di sconfitta in Coppa Italia avrebbe reputato deludente la stagione della Lazio, ma in realtà le vere delusioni dell’anno sono altre”. Di chi si tratta? “Napoli, Inter e Roma: sono loro che hanno deluso le aspettative”.

Il rendimento – In realtà ci sono delusioni e delusioni. Il Napoli sta chiudendo tranquillamente il campionato al secondo posto, è arrivato ai quarti in Europa League, ha centrato la qualificazione in Champions con largo anticipo. L’Inter, per molti l’anti-Juve a inizio anno, sta penando fino all’ultimo per conquistare la qualificazione alla coppa più importante, che in ogni caso non dovrebbe sfuggire. E sono tanti i rimpianti per le eliminazioni prima in Champions (mancata vittoria col Psv) e poi in Europa League (fuori con l’Eintracht). La Roma, infine, molto probabilmente in Champions non ci arriverà neppure, anzi deve guardarsi le spalle dal Toro che minaccia il sesto posto e il piazzamento in Europa League. Inoltre, in Champions la Roma è uscita agli ottavi per mano di un avversario non irresistibile: il Porto.

Le reazioni – “Come si fa a paragonare l’annata del Napoli a quella della Roma o della stessa Inter, che ancora non è sicura della Champions”, scrivono molti tifosi del Napoli sui social. “Chi reputa fallimentare la stagione del Napoli allora cosa dovrebbe dire di quella delle altre?”, puntualizza un altro. “E allora il Milan?”, si chiede un altro sostenitore del Napoli in un forum di tifosi. Insomma, il giudizio di Stendardo ha scatenato la bagarre.

SPORTEVAI | 16-05-2019 10:23