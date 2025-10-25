Napoli-Inter, il match continua sui social: Ferrara massacrato, la vendetta di Politano e il “giallo” di Gilmour

Il match del Maradona è destinato a scatenare polemiche e non solo per quello che è successo nel corso dei 90 minuti e per le dichiarazioni post partita: il confronto infatti continua anche a mezzo social

Novanta minuti e oltre di battaglia tra Napoli e Inter, decisioni arbitrali discusse e discutibili, e non è mancato un po’ di dramma. La lite con tanto di insulti tra Lautaro e Conte sarà il caso della settimana ma sui social si discute anche di altro e a farne le spese è l’ex giocatore del Napoli, Ciro Ferrara.

Le parole di Ferrara a Dazn

Nello studio di Dazn si discute del rigore assegnato al Napoli nel primo tempo per il contatto falloso ai danni di Di Lorenzo. Una decisione molto contestata che ha scatenato anche le ire di Beppe Marotta. E sul caso interviene anche l’ex giocatore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara: “Il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo c’è, e il giocatore del Napoli è davanti al centrocampista dell’Inter. Di Lorenzo ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi giocatore, è davanti e cerca di coprire. Mkhitaryan non vuole fare fallo ma va a contatto”.

Ferrara massacrato dai tifosi dell’Inter

Le parole di Ciro Ferrara però non sono affatto piaciute ai tifosi dell’Inter e anche tanti giornalisti hanno criticato l’ex giocatore come nel caso di Giovanni Capuano: “Ascolto Ciro Ferrara su Dazn e penso a quelli che vorrebbero mettere gli ex calciatori in sala Var”. Un tema che scatena la rabbia dei tifosi nerazzurri che si lanciano contro l’ex giocatore con veemenza: “Questo qui deve la sua carriera da scarpone prima alla camorra che compra Maradona e poi a Moggi. Solo in Italia può avere diritto di parola”. Ma le critiche arrivano a sfiorare anche temi più pesanti: “Ovvio che parli così altrimenti vanno sotto casa sua se dice qualcosa fuori posto”. E Paolo commenta: “Beh il suo maestro e datore di lavoro Moggi andava in tv dopo ogni rapina e volto scoperto a gettare in pasto agli ammaestrati lacchè tutta una serie di cose come questa”.

La vendetta di Politano

La vittoria del Napoli contro l’Inter rilancia gli azzurri dopo un periodo negativo coinciso con il ko con il Torino e la disastrosa trasferta di Champions League sul campo del PSV. Ed è anche l’occasione per Matteo Politano di prendersi una rivincita nei confronti di Damiano Er Faina. Da tempo il giocatore del Napoli e l’influencer romano hanno dato vita a una diatriba a mezzo social e ora arriva la vendetta dell’attaccante: “A difesa del triangolo che abbiamo sul petto. A riprova di quello che abbiamo nel cuore. Forza Napoli e un bacione a Damiano Er Faina”.

Il “giallo” del cartellino a Gilmour

Alla fine del primo tempo la rabbia dei tifosi dell’Inter nei confronti del direttore di gara raggiunge livelli altissimi. La causa principale è dovuta al rigore fischiato dall’arbitro Mariani dopo il contatto in area di rigore tra Di Lorenzo e Mkhitaryan ma c’è anche un altro episodio che scatena la polemica. C’è chi urla all’errore tecnico dell’arbitro Mariani dopo il giallo comminato a Gilmour nel recupero dei primi 45 minuti, la sensazione è quella che il giocatore sia stato ammonito per la seconda volta ma non sia stato espulso. In realtà però si tratta di un errore dovuto a uno scambio di persona del regista tv del match del Maradona In realtà al 43’ del primo tempo ad essere ammonito è Di Lorenzo e non il centrocampista scozzese ma la regia televisiva che indugia su di lui, trae tutti in inganno.