Napoli-Inter, la furia di Conte in panchina: prima la rissa con Dumfries, poi gli insulti con Lautaro. Il motivo

Con il punteggio sul 2-1 è corrida a bordocampo, il tecnico litiga con l’olandese poi reagisce alle provocazioni del capitano nerazzurro con cui ha dei trascorsi

Antonio Conte ha vinto il big match con l’Inter tatticamente, ma anche psicologicamente: determinante anche la lite che il tecnico del Napoli ha acceso con Denzel Dumfries col punteggio sul 2-1, seguite dalla corrida con Lautaro Martinez, tra provocazioni e insulti.

Conte e la lite con Dumfries e Lautaro

Il Napoli si rialza dopo il crollo di Eindhoven e torna a vincere guidata dalle mosse di Antonio Conte e da una ritrovata unità si squadra. Il tecnico ha caricato la sua squadra mostrando una grinta ritrovata e lasciandosi andare anche a qualche eccesso, come la lite scatenata sul punteggio di 2-1 prima con Denzel Dumfries e poi con Lautaro Martinez. Un episodio a suo modo influente anche sull’andamento della partita: l’Inter aveva da poco accorciato le distanze e la sfuriata di Conte ha contribuito a spezzare il ritmo dei nerazzurri.

Cosa è successo con Dumfries

La bordocampista di Dazn Federica Zille ricostruisce quasi immediatamente quanto è avvenuto. Già prima della lite, Conte e Dumfries – che agendo sulla fascia passa a pochi metri dalla panchina del Napoli – si stavano beccando da qualche minuto. Le riserve dell’Inter avevano provato a calmare l’olandese, che a un certo punto però è scattato verso il tecnico azzurro. Lo scatto di Dumfries ha acceso la lite, tanti i giocatori entrati in campo per evitare il contatto tra Conte e il giocatore dell’Inter, che alla fine si calma. Intanto, però, Conte ha aperto un altro match con Lautaro Martinez…

Lo scambio di insulti con Lautaro

Il tecnico del Napoli dice qualcosa all’argentino, che risponde con un gesto piuttosto chiaro sia al pubblico del Maradona che a quello a casa… Lautaro mima il gesto della paura – in Sudamerica sta per “cagon”, un termine volgare per la parola codardo in spagnolo – provocando Conte: il Toro lo ripete più volte, sorridendo alla fine. Conte non sta a guardare: prima replica col gesto delle chiacchiere, poi urla “Ridi su sto…!”. L’allenatore del Napoli poi viene ammonito da Mariani. Nessun cartellino per Dumfries, né per Lautaro.

Il precedente all’Inter tra Conte e Lautaro

La lite tra Conte e Lautaro ha inevitabilmente riportato alla mente lo scontro avuto tra i due quando il tecnico salentino era alla guida dell’Inter, nella stagione 2020/21: nella gara col Sassuolo l’allenatore sostituì l’argentino, che la prese male calciando via una bottiglietta e mormorando qualcosa. Conte si accorse della reazione di Lautaro e reagì immediatamente: “Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno!”, gli urlò a distanza, mentre Martinez sedeva in panchina. Nei giorni seguenti, ci pensò Romelu Lukaku a siglare la pace tra i due organizzando un finto incontro di boxe durante l’allenamento dell’Inter. Stavolta la sensazione è che non basterà la diplomazia di Big Rom per chiudere questo capitolo…