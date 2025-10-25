Napoli-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Inter accende l’8a giornata della Serie A 2025-26 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 25 ottobre 2025 alle 18:00. In classifica l’Inter è 2ª con 15 punti (5 vittorie e 2 sconfitte; 18 gol fatti, 8 subiti), il Napoli è 3° anch’esso a 15 (5 vittorie e 2 sconfitte; 12 gol segnati, 7 incassati).
Probabili formazioni di Napoli-Inter
Con assenze di peso, il Napoli potrebbe confermare un 4-1-4-1: Milinkovic Savic dovrebbe guidare dal basso, con Di Lorenzo e Spinazzola terzini e la coppia Beukema-Buongiorno al centro. In mezzo Gilmour farebbe da schermo, mentre la linea a quattro avanzata potrebbe vedere Politano e McTominay larghi con Anguissa e De Bruyne in appoggio alla punta Lucca. L’Inter si orienterebbe sul consueto 3-5-2: dietro, possibile trio Akanji-Acerbi-Bastoni; a tutta fascia Dumfries e Dimarco. In regia Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan mezzali. Davanti, in attesa del rientro di Thuram, spazio a Lautaro accanto a Bonny. Restano opzioni di rotazione Carlos Augusto e de Vrij.
- Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez.
Gli indisponibili di Napoli-Inter
- Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio alla coscia), Lobotka (infortunio all’inguine), Rrahmani (problema al bicipite femorale), Contini (infortunio alla mano), Meret (frattura del secondo metatarso del piede destro), Hojlund (affaticamento muscolare al quadricipite). Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Di Gennaro (frattura del polso), Thuram (problema al bicipite femorale), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Napoli in ripresa con colpi esterni pesanti; Inter reduce da una lunga serie positiva, interrotta solo nell’ultimo big match.
|Napoli
|ok
|ok
|ko
|ok
|ko
|Inter
|ko
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 9 punti, l’Inter 12. Dettaglio:
- Napoli
Fiorentina-Napoli 1-3; Napoli-Pisa 3-2; Milan-Napoli 2-1; Napoli-Genoa 2-1; Torino-Napoli 1-0.
- Inter
Juventus-Inter 4-3; Inter-Sassuolo 2-1; Cagliari-Inter 0-2; Inter-Cremonese 4-1; Roma-Inter 0-1.
L’arbitro di Napoli-Inter
Dirige Maurizio Mariani, con assistenti Bindoni e Baccini, IV Ayroldi, VAR Marini, AVAR Pezzuto. In questa Serie A ha diretto 1 gara: 23 falli fischiati, 5 fuorigioco, 0 rigori, 4 ammonizioni e nessuna espulsione. Fischio deciso ma misurato: circa 4 cartellini a partita, con media di un giallo ogni 5,7 falli.
Statistiche interessanti
La sfida tra Napoli e Inter arriva con due tendenze opposte: i nerazzurri viaggiano forte, spinti da un pressing che genera conclusioni e da una pericolosità aerea notevole; gli azzurri, imbattuti in casa da mesi, costruiscono tanto ma cercano continuità contro un’avversaria che concede poco in trasferta. Occhio alla tradizione del Maradona, storicamente favorevole al Napoli, e alle recenti sfide spesso equilibrate.
Tra gli uomini chiave: Politano ex di turno, Lautaro e Bonny molto incisivi nelle ultime uscite, Calhanoglu metronomo e finalizzatore. L’Inter ha un conto aperto sui gol di testa, mentre il Napoli si affida a fraseggi rapidi e spinta degli esterni.
- Le ultime tre sfide di campionato tra Napoli e Inter sono finite 1-1: equilibrio totale, mai quattro pareggi di fila tra le due in Serie A.
- Al Maradona il Napoli ha più vittorie contro l’Inter che contro chiunque: 38 successi in A, ma nelle ultime sei gare interne con i nerazzurri ha vinto solo una volta.
- Gli azzurri arrivano da due ko nelle ultime tre di A: potrebbero toccare tre sconfitte nelle prime otto per la prima volta dal 2009/10.
- In casa il Napoli non perde in Serie A da dicembre 2024: 11 vittorie nelle ultime 14 interne, possibile quarta di fila in apertura di stagione.
- Dopo due scivoloni tra agosto e settembre, l’Inter ha infilato quattro vittorie consecutive: striscia da big d’Europa.
- L’Inter è impermeabile lontano da San Siro: 12 clean sheet esterni dall’inizio della scorsa A, quattro nelle ultime cinque trasferte.
- Specialisti del colpo di testa: cinque gol aerei per l’Inter in questo campionato; il Napoli non incassa di testa dall’11 maggio 2025.
- Politano, ex nerazzurro, ha già colpito l’Inter tre volte in A: può essere un fattore, anche se è a secco da 15 gare di campionato.
- Bonny ha messo lo zampino negli ultimi cinque gol nerazzurri (due reti e tre assist): forma scintillante alle spalle di Martinez.
Le statistiche stagionali di Napoli e Inter
Numeri alla mano, l’Inter segna di più (18 a 12) e mantiene tre clean sheet contro i due del Napoli. Il possesso è elevato per entrambe (62,9% azzurri, 58,6% nerazzurri), con i partenopei più precisi al tiro (50,6% di tiri nello specchio) contro il 38,46% interista. Difese simili per gol subiti (7 Napoli, 8 Inter), ma i milanesi concedono meno conclusioni. Sfida tra filosofie affini: costruzione dal basso e ampiezza contro intensità e verticalità.
|Napoli
|Inter
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|5
|5
|Sconfitte
|2
|2
|Pareggi
|0
|0
|Gol segnati
|12
|18
|Gol subiti
|7
|8
|Media gol subiti
|1,0
|1,14
|Possesso palla (%)
|62,9
|58,6
|Tiri nello specchio
|42
|40
|Percentuale tiri in porta
|50,6
|38,46
|Clean sheet
|2
|3
|Ammonizioni
|7
|11
