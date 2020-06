Napoli-Inter puntano la Coppa e la Juventus: ecco come stanno

La Juventus si è già guadagnata il diritto di disputare la finale di Coppa Italia 2020, e farle compagnia sarà una delle rivali di sempre: Napoli o Inter. E per entrambe c'è in palio molto, non solo l'orgoglio di giocarsi un titolo fino all'ultimo atto e contro la "nemica sportiva" per eccellenza di entrambe. Oltretutto la prima partita dopo il lungo stop rappresenta subito un big match, con partenopei e nerazzurri che dovranno superare eventuali dubbi direttamente in campo.

A partire in vantaggio è inevitabilmente il Napoli: la semifinale di andata era infatti finita 1-0 per i ragazzi di Gattuso nell'ormai lontanissimo 12 febbraio (a San Siro aveva deciso Fabian Ruiz). Ma nel frattempo tutto è cambiato, e anche il livello delle due squadre è tutto da verificare.

Il Napoli parte da un aspetto ambientale da non sottovalutare: un "effetto San Paolo" decisamente impoverito dall'assenza del pubblico sugli spalti. Ma non è detto che l'impianto di Fuorigrotta non possa bastare anche da solo a ispirare i giocatori azzurri, pur in assenza delle voci dei fan.

C'è poi l'aspetto delle formazioni: se nel 4-3-3 di Gattuso la difesa è sostanzialmente già scritta (Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui), in mediana c'è un ballottaggio Allan-Fabian Ruiz per capire chi farà compagnia a Zielinski e Demme.

L'uomo più atteso è però il potenziale centravanti della squadra: Dries Mertens, per settimane uomo mercato in orbita Inter, e che nel frattempo ha deciso di restare a Napoli. Il titolare dovrebbe essere lui, ma non è al meglio.

Più problemi per Antonio Conte, che schiererà un 3-4-1-2 senza Godin (al suo posto in difesa spazio a Bastoni con Skriniar e De Vrij). Nemmeno convocati anche Vecino e D'Ambrosio.

Potrebbe quindi essere finalmente lanciato da titolare Eriksen, con Barella e Brozovic alle sue spalle. Confermatissimi in avanti Lukaku e Lautaro Martinez.

Che continua ad attirare le voci di mercato. Ma che ora, finalmente, potrà dedicarsi al calcio giocato.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 11:44