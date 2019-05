Napoli-Inter si potrebbe giocare a Benevento o Palermo

Quella contro il Cagliari di domenica sera potrebbe essere l’ultima partita del Napoli al San Paolo per questa stagione. Non si tratta di una “fuga” dalla città, dopo le tante contestazioni, i veleni e le polemiche culminate con gli striscioni contro De Laurentiis nella settimana scorsa e nell’oltraggio alla maglia di Callejon, respinta dagli ultrà a Frosinone. Semplicemente si tratta di un’eventualità legata ai lavori che si stanno facendo al San Paolo per il restyling dello stadio, in vista delle Universiadi. Napoli-Inter, dunque, penultima di campionato, si potrebbe giocare in campo neutro il prossimo 19 maggio.

L’IPOTESI – L’idea la lancia Carlo Perego, amministratore della società che coordina i lavori allo stadio San Paolo, che a Radio Crc – durante la trasmissione “Un calcio alla Radio” – dice: “Vogliamo sapere se sia possibile spostare la partita con l’Inter al San Paolo. Faremo questa richiesta, è un’idea mia, il Napoli non ne è ancora al corrente. Faremo questa richiesta attraverso la società che si occupa delle Universiadi, l’ideale sarebbe se spostassero l’ultima gara del campionato a Benevento, Bari o Palermo”.

I LAVORI – Anche oggi gli operai sono al lavoro con diversi turni di addetti ed è una lotta contro il tempo perchè le Universiadi iniziano il 3 luglio con la cerimonia di inaugurazione che si terrà proprio al San Paolo, impianto che ospiterà anche le gare di atletica. Perego ha poi aggiunto: “Dalla partita di domenica in poi, saremmo liberi di lavorare sino a giugno: per noi sarebbe l’ideale lavorare anche nel giorno di Napoli-Inter. Se così non fosse, faremmo ulteriori sacrifici per completare i lavori entro il 30 giugno. Lavoriamo sui sediolini e la pista atletica, in questi due mesi ci sarà un bel movimento. Il San Paolo avrà un aspetto pixellato già a luglio”.

SPORTEVAI | 01-05-2019 14:01