Napoli, Italiano gela il Bologna e apre agli azzurri: perché il tecnico piace tanto a De Laurentiis  

L’allenatore sorprende i giornalisti in conferenza stampa facendo capire di non sentirsi più vincolato ai rossoblù. E anche un’altra frase fa pensare all’addio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Vincenzo Italiano ha aperto in conferenza stampa alla possibilità di lasciare il Bologna: lo vuole il Napoli per il post Conte, d’altra parte Aurelio De Laurentiis è da tempo un suo ammiratore e già in passato ha provato a portarlo sulla panchina azzurra.

Napoli post Conte: Italiano in cima alla lista

Con Maurizio Sarri orientato ad accettare la proposta dell’Atalanta – a patto di riuscire a trovare un accordo con Claudio Lotito per lasciare la Lazio – Vincenzo Italiano si è ritrovato catapultato in cima alla lista dei possibili candidati alla successione di Antonio Conte al Napoli. La gara di domani al Dall’Ara contro l’Inter potrebbe dunque essere l’ultima sulla panchina dei rossoblù: in conferenza stampa Italiano si è lasciato andare ad un paio di dichiarazioni che sembrano alludere proprio ad un possibile addio.

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Italiano gela il Bologna sul contratto

Davanti ai giornalisti, Italiano ha spiegato che nella prossima settimana incontrerà i vertici del Bologna per fare il punto della situazione, aggiungendo però una frase che potrebbe suonare come una doccia gelata per i tifosi felsinei. “Il contratto? Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani”, ha dichiarato Italiano, che sarebbe legato al Bologna fino a giugno 2027: un vincolo che, fa capire il tecnico, potrebbe essere superato in caso di chiamata del Napoli.

Parole da ex

L’allenatore ha poi provato a voltare pagina, parlando del futuro del Bologna. “Dopo l’ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare il prossimo anno: l’importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa si vuole”, ha detto Italiano che però dopo si è lasciato scappare un’altra frase “da ex”. “Qui si lavora benissimo, abbiamo ottenuto una Coppa Italia storica, quest’anno a tratti mi sono divertito e a tratti meno”: parole che sanno di bilancio finale di un’esperienza durata due stagioni.

De Laurentiis-Italiano: il primo incontro

Vedremo anche come si evolverà la trattativa col Napoli: al momento Italiano guadagna 3 milioni di euro l’anno, più di quanto il club di Aurelio De Laurentiis abbia offerto a Sarri, a cui aveva proposto un ingaggio 2,8 milioni. Di sicuro l’allenatore dei rossoblù gode di una stima profonda da parte di ADL, sentimento che il presidente manifestò già nella stagione 2020/21, quando raggiunse Italiano negli spogliatoi del Maradona per complimentarsi con lui dopo la sorprendente vittoria del suo Spezia contro il Napoli all’epoca guidato da Gennaro Gattuso (2-1).

Perché piace ad ADL: bel gioco e turnover

Successivamente, nelle esperienze alla Fiorentina e al Bologna, De Laurentiis ha potuto apprezzare non solo l’attitudine al gioco offensivo delle squadre di Italiano, ma anche la capacità del tecnico di farsi valere nelle coppe – per il presidente l’eliminazione del Napoli alla league phase di Champions League è stata la vera grande amarezza nel secondo anno contiano – e la sua abilità nello sfruttare l’intero organico, riuscendo a gestire con abilità il turnover e valorizzando tutti i giocatori a disposizione.