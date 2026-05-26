Napoli, Italiano sorpassa Allegri: il destino del tecnico si decide a Roma. Intanto Manna prepara il primo regalo

Nella Capitale lungo vertice tra De Laurentiis, i dirigenti partenopei e gli agenti del tecnico del Bologna, avvistato anch’egli in città: Max diventa un’alternativa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Vincenzo Italiano ha sorpassato Massimiliano Allegri nella corsa alla panchina del Napoli: queste le notizie che arrivano da Roma, dove l’allenatore del Bologna è stato avvistato e dove i suoi agenti si sono riuniti con Aurelio De Laurentiis e i dirigenti partenopei. Intanto il d.s. Giovanni Manna è vicino a regalargli il primo rinforzo dal mercato.

Napoli, Italiano sorpassa Allegri

Dato per favorito per la panchina del Napoli subito dopo l’esonero subito dal Milan, Massimiliano Allegri rischia ora di venire messo da parte anche da Aurelio De Laurentiis. Il presidente degli azzurri ha infatti incontrato oggi a Roma gli agenti di Vincenzo Italiano, che avrebbe sorpassato Max nelle sue preferenze: RaiSport parla addirittura di una proposta di contratto già avanzata all’entourage dell’allenatore del Bologna, a cui sarebbe stato offerto un biennale con opzione per il terzo anno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’incontro a Roma con i procuratori di Italiano

Al meeting nella Capitale, oltre a De Laurentiis e ai procuratori di Italiano, hanno partecipato anche il d.s. Giovanni Manna e soprattutto Andrea Chiavelli, a.d. del Napoli e “uomo dei conti” del club partenopeo, sempre presente quando in casa azzurra si avvia un nuovo progetto tecnico – in particolar modo quando si ingaggia un nuovo allenatore – e si fissa il budget per la stagione successiva. In realtà, lo stesso Italiano sarebbe stato avvistato a Roma – lo ha riferito il giornalista Alfredo Pedullà -, ma non c’è traccia della sua presenza all’incontro con i vertici del Napoli.

Italiano: la situazione col Bologna

Cosa accadrà ora? Italiano avrebbe espresso la sua disponibilità ad allenare il Napoli, la prima big della sua carriera. Prima però il tecnico deve liberarsi dal contratto con il Bologna, che scadrà soltanto a giugno 2027: entro giovedì Italiano incontrerà i vertici della società rossoblù per comunicare ufficialmente il suo desiderio di lasciare il club per rispondere alla chiamata del Napoli.

Di fatto le speranze di Allegri di approdare all’ombra del Vesuvio sono legate alla possibilità che il Bologna si opponga alla richiesta di Italiano: De Laurentiis, infatti, vuole chiudere la faccenda relativa alla nomina del nuovo allenatore nel più breve tempo possibile.

Zeballos primo rinforzo per Italiano

Come detto all’incontro era presente anche il d.s. Manna, che intanto lavora anche al primo colpo di mercato per Italiano. Considerando anche il rientro dei giocatori dai prestiti, alcuni dei quali sono destinati a rimanere al Napoli con l’obiettivo di essere valorizzati da Italiano, l’organico degli azzurri è già pronto alla transizione dal 3-4-2-1 utilizzato da Antonio Conte al 4-2-3-1 o al 4-3-3 del nuovo allenatore: i difensori hanno già giocato in una linea a quattro nell’anno del quarto scudetto e a centrocampo le soluzioni non mancano, anche se il Napoli punta a sostituire almeno alcuni dei giocatori più anziani e con un ingaggio più alto.

Il primo reparto da puntellare è quello degli esterni d’attacco, dove oggi Italiano potrebbe contare solo su David Neres, Matteo Politano, Alisson Santos e sul rientrante Noa Lang, il cui destino non è ancora chiaro. Manna ha individuato nel 24enne argentino del Boca Juniors Exequiel Zeballos il profilo giusto: un giocatore ancora giovane, di talento, che potrebbe essere esaltato dal gioco di Italiano. Su Zeballos c’è una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a dicembre 2026 può aiutare il Napoli a strappare un prezzo favorevole.