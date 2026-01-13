Napoli, Joao Gomes come Anguissa: Manna imita Giuntoli per costruire un centrocampo da top team

Il dirigente ha “prenotato” il brasiliano approfittando della probabile retrocessione del Wolverhampton: nel 2021 l’ex d.s. fece lo stesso col camerunese, all’epoca al Fulham

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Joao Gomes e il Napoli si danno appuntamento a giugno: il d.s. Giovanni Manna ha “prenotato” l’acquisto del centrocampista brasiliano approfittando della probabile retrocessione dalla Premier del Wolverhampton. Nel 2021 l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli fece lo stesso con Frank Zambo Anguissa, prelevato dal Fulham.

Napoli, Joao Gomes idea di Manna

Come Giuntoli con Anguissa

La classifica del Wolverhampton

Joao Gomes per un centrocampo da top team

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli, Joao Gomes idea di Manna

Giovanni Manna è un giovane dirigente molto sveglio, che ha già dimostrato di aver imparato in fretta il mestiere di direttore sportivo, appreso probabilmente anche osservando il modus operandi dei colleghi più esperti. Ne è un esempio l’operazione avviata per Joao Gomes, 24enne centrocampista brasiliano con cui Manna ha già trovato l’accordo per l’ingaggio, prenotando il suo acquisto dal Wolverhampton nella prossima sessione estiva, quando il Napoli non sarà legato dai vincoli imposti a gennaio dalla Lega Calcio: un affare per il quale Manna pare essersi ispirato all’ex d.s. azzurro Cristiano Giuntoli.

Come Giuntoli con Anguissa

Nell’inverno del 2021, infatti, Giuntoli pose le basi per l’acquisto di Frank Zambo Anguissa, centrocampista arrivato poi nell’estate seguente e successivamente rivelatosi un elemento determinante per la conquista degli scudetti del 2023 e della passata stagione. Giuntoli lo prelevò dal Fulham, avviato alla retrocessione dalla Premier League, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro: la metà di quanto il club inglese aveva pagato Anguissa al momento dell’acquisto dall’Olimpique Marsiglia, nel 2018. Ci riuscì sfruttando la situazione di classifica del Fulham e muovendosi con ampio anticipo: una strategia che, oggi, Manna sta copiando per arrivare a Joao Gomes.

La classifica del Wolverhampton

Il Wolverhampton è infatti ultimo in classifica in Premier con appena 7 punti, a -14 dal Nottingham Forest quartultimo: di fatto, i Wolves sono spacciati. Manna lo sa e sa anche che, con la retrocessione in Championship, il contratto da 5 milioni di euro di Joao Gomes (con scadenza nel 2030) si trasformerebbe in un peso per il club inglese. Il d.s. s’è mosso quindi con largo anticipo per raggiungere il suo obiettivo, proprio come fece Giuntoli con Anguissa: l’accordo sul contratto, già raggiunto con l’entourage del giocatore, rappresenta un’altra arma di pressione di Manna nei confronti del Wolverhampton, destinato ad abbassare le pretese per il cartellino di Joao Gomes, attualmente valutato attorno ai 40 milioni di euro. Al d.s. azzurro, dunque, non resta che aspettare.

Joao Gomes per un centrocampo da top team

Ma perché il d.s. del Napoli punta proprio sul brasiliano? Joao Gomes è un centrocampista perfetto per il gioco di Antonio Conte, pur non essendo un colosso (è alto 175 cm) ha grande forza ed è uno specialista nel recupero palla, oltre ad essere dotato di un ottimo controllo e anche di una certa abilità nel gioco lungo. Inoltre, proprio come accaduto con Anguissa, può solo migliorare negli inserimenti e in zona gol: in due stagioni e mezzo col Wolverhampton ha segnato solo 7 reti, ma a 24 anni i margini di crescita sono ancora enormi, soprattutto con un allenatore come Conte. E affiancare Joao Gomes a Lobotka, McTominay, Anguissa, Gilmour ed Elmas (senza considerare il futuro di De Bruyne) permetterebbe al Napoli di contare su un centrocampo da top team europeo.