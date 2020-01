Napoli-Juventus 2019-20: le probabili formazioni

L'attesissimo ritorno di Maurizio Sarri allo stadio San Paolo è in programma per domenica sera (20.45) quando la Juventus farà visita al Napoli.

I bianconeri, ora a +4 sull’Inter (che giocherà all’ora di pranzo in casa con il Cagliari), dovranno guardarsi da una squadra ferita, che in campionato continua a balbettare ma che in settimana è riuscita a eliminare dalla Coppa Italia la Lazio grazie a un gol da fuoriclasse di Lorenzo Insigne.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso. In panchina: Meret, Karnezis, Daniele, Luperto, Fabian Ruiz, Elmas, Lozano, Leandrinho, Llorente.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. Allenatore: Sarri. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Pjaca, Douglas Costa, Higuain.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 14:35