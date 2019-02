Napoli-Juventus ad alta tensione: "Non usate simboli bianconeri"

Napoli-Juventus è all'orizzonte e comincia a montare la tensione nel capoluogo campano. Il big match della 26esima giornata è a forte rischio scontro tra gli ultras dei due club: la Questura ha consigliato ai tifosi juventini di "non indossare simboli e vestiario dellaJuventusnel tragitto verso l'impianto di Fuorigrotta": il timore è quello che qualche 'cane sciolto' decida di aggredire i supporters rivali per le strade della città.

Secondo Tuttosport, oltre alla rivalità consolidata tra le due squadre vi è anche lo spirito di rivalsa dei tifosi napoletani, per la disparità di trattamento rispetto all'andata, quando a loro fu vietata la trasferta a Torino.

La Digos di Torino ha avvertito i colleghi di Napoli sull'intenzione dei gruppi del tifo organizzato bianconero di voler disertare la trasferta: una scelta che potrebbe limitare il rischio di scontri, anche se l'allerta resta altissima. La Prefettura ha disposto l'utilizzo di circa 800 agenti e 1000 steward per evitare problemi.

Nonostante alcuni appelli in rete che invitavano a disertare la sfida, il San Paolo presenterà un buon colpo d'occhio con almeno 40mila persone presenti per il match tra gli azzurri e i bianconeri di Cristiano Ronaldo.

In vista dell'incontro con i partenopei Allegri dovrebbe schierare in porta Szczesny e non Perin, a centrocampo Pjanic in regia con Matuidi e Bernadeschi. In attacco CR7 con Mandzukic e Dybala. Ancelotti confermerà il 4-4-2 con l'accoppiata Insigne-Milik. Callejon e Zielinski sulle fasce, al centro Ruiz e Allan.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (Ghoulam); Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Bernardeschi, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri

SPORTAL.IT | 27-02-2019 11:50