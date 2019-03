Napoli-Juventus bollente: fa discutere il gesto di Insigne

Napoli-Juventus non varrà più lo scudetto come nella scorsa stagione (il vantaggio dei bianconeri pare incolmabile) ma la rivalità tra le due squadre resta molto sentita e non mancano le punzecchiature.

Il club azzurro ha pubblicato sui social alcune immagini dell’allenamento della squadra di Ancelotti, tra le quali spicca un video in cui si vede il capitano del Napoli Lorenzo Insigne scherzare con Mario Rui mimando lo stesso gesto “degli attributi” che l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, aveva rivolto ai propri tifosi al Wanda Metropolitano dopo il gol del vantaggio siglato da Gimenez contro i bianconeri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il gesto del talento di Frattamaggiore non è passato inosservato e sta facendo il giro della rete, provocando polemiche e sfottò tra i tifosi.

In occasione del big match della 26esima giornata è forte il rischio scontro tra gli ultras dei due club: la Questura ha consigliato ai tifosi juventini di “non indossare simboli e vestiario della Juventus nel tragitto verso l’impianto di Fuorigrotta”: il timore è quello che qualche ‘cane sciolto’ decida di aggredire i supporters rivali per le strade della città.

Oltre alla rivalità consolidata tra le due squadre vi è anche lo spirito di rivalsa dei tifosi napoletani, per la disparità di trattamento rispetto all’andata, quando a loro fu vietata la trasferta a Torino. La Digos di Torino ha avvertito i colleghi di Napoli sull’intenzione dei gruppi del tifo organizzato bianconero di voler disertare la trasferta: una scelta che potrebbe limitare il rischio di scontri, anche se l’allerta resta altissima.

La Prefettura ha disposto l’utilizzo di circa 800 agenti e 1000 steward per evitare problemi. Nonostante alcuni appelli in rete che invitavano a disertare la sfida, il San Paolo presenterà un buon colpo d’occhio con almeno 40mila persone presenti per il match tra gli azzurri e i bianconeri di Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 12:00