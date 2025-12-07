Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Conte rivoluziona il centrocampo, la decisione di Spalletti su David e Yildiz

La sfida del Maradona può valere tantissimo non solo dal punto di vista del prestigi ma diventa sempre più fondamentale per la lotta scudetto. Le scelte di formazione di Conte e Spalletti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le luci si accendono sullo Stadio Maradona per la sfida tra Juventus e Napoli per il big match della 14esima giornata di serie A. Un match che potrebbe risultare già fondamentale per il futuro delle due squadre ma in campo non ci sono solo i numeri ma anche i sentimenti con Conte e Spalletti nei panni degli ex.

Napoli, Conte rivoluziona il centrocampo

Un match pesantemente condizionato dalle attese da una parte e dall’altra, ma senza dubbio Antonio Conte è quello che deve fare di più di necessità virtù. Tante le defezioni tra i partenopei con un centrocampo da reinventare completamente a causa degli infortuni che hanno colpito Gilmour e Lobotka. Ruolo inedito in mezzo al campo per Elmas che dovrà vestire i panni del regista. In attacco il tecnico pugliese non cambia rispetto alle ultime uscite con Hojlund a fare da riferimento centrale e al suo fianco la coppia di fantasia formata da Neres e Lang.

Juventus, Spalletti punta su David

Dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro l’Udinese, Luciano Spalletti spera di aver ritrovato la migliore versione di Jonathan David. L’attaccante canadese adesso non può più sbagliare, l’infortunio di Vlahovic gli mette sulle spalle tutto il peso dell’attacco bianconero. Già da Napoli sarà lui l’osservato speciale ma ovviamente in casa della Vecchia Signora ci si attende molto anche da Yildiz. Il turco è diventato il faro della formazione bianconera, Spalletti ha bisogno del suo talento per riuscire a passare sul campo della sua ex squadra. A centrocampo il tecnico toscano punta sulla solita di Locatelli e sul tuttofare McKennie con Thuram nel ruolo di incursore.

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus, valida per la 14esima giornata di serie A:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.