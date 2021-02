Napoli-Juventus, i convocati di Andrea Pirlo: c'è Bonucci

È stata ufficialmente diramata da Andrea Pirlo la lista dei convocati che affronteranno la trasferta di domani pomeriggio contro il Napoli di Rino Gattuso. L’unico dubbio riguardava la presenza o meno di Leonardo Bonucci, non al meglio e in dubbio fino all’ultimo. Alla fine il difensore classe 1987 l’ha spuntata e sarà della partita, non si sa ancora se dal primo minuto o partendo dalla panchina. Out invece Dybala, Ramsey ed Arthur.

Questi i convocati della Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.

Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot,

OMNISPORT | 12-02-2021 17:58