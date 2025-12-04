Napoli-Juve, la gara degli infortuni: Lobotka ko, chi sta peggio tra Conte e Spalletti, formazioni da inventare

Le due squadre arrivano al big match del Maradona con gli uomini contati: come sta lo slovacco e quando rientrerà, emergenza totale in difesa per i bianconeri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La prima da avversario di Spalletti al Maradona. La nuova sfida di Conte al suo passato. Allenatori dai destini incrociati. E dal sorriso smarrito. Sì, perché Napoli-Juventus, big match della 14a giornata di Serie A, si gioca soprattutto in infermeria. Le due squadre continuano a perdere pezzi. L’ultimo, in ordine di tempo, è Lobotka, cervello del centrocampo ridotto all’osso dei campioni d’Italia. Dal canto suo, Lucio ha perso pure Gatti dopo Vlahovic. E le formazioni sono tutte da reinventare.

Napoli, che guaio: anche Lobotka ko

Secondo infortunio stagionale per il forte regista slovacco, centrale nello scacchiere di Conte anche nel nuovo sistema di gioco: il 3-4-3. Come annunciato dal Napoli in una nota, dagli esami cui si è sottoposto è emerso che Lobotka ha riportato “un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri (contro il Cagliari in Coppa Italia, ndr). Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. La domanda che tutti i tifosi partenopei si pongono è la seguente: quando tornerà in campo?

Sicuramente salterà il big match con la Juventus. E con ogni probabilità non solo la sfida alla Signora. Pur non essendo un infortunio grave, l’ex Celta Vigo dovrebbe restare fermo ai box per circa due settimane. Dunque, sarà out anche per la partita di Champions col Benfica e per quella successiva di campionato con l’Udinese. Il possibile ritorno in campo potrebbe avvenire per la semifinale di Supercoppa col Milan in Arabia Saudita in programma il 18 dicembre. Si tratta del secondo stop stagionale per ‘Lobo’, che aveva saltato quattro gare a ottobre per un problema agli adduttori.

Conte con l’infermeria strapiena

C’è un primo posto in classifica e una squadra da ricostruire. A causa dell’emergenza infortuni, Conte ha già stravolto più volte l’undici titolare. Il ko di De Bruyne ha fatto andare in soffitta il 4-1-4-1 ideato per esaltare i Fab 4. Quelli di Anguissa e Gilmour hanno cancellato anche il 4-3-3 dello scudetto per un 3-4-3 dettato dagli uomini contati a centrocampo.

La tegola Lobotka complica ulteriormente i piani all’ex ct, che si ritrova nella scomoda condizione di dover scegliere tra Elmas, ritenuto un jolly offensivo, e il giovane Vergara come partner di McTominay in mediana. A meno che Conte non decida di estrarre il coniglio dal cilindro, adattando Spinazzola o Marianucci a centrocampo. Meret, Gutierrez e Lukaku gli altri assenti.

Juventus, da Gatti a Vlahovic: le spine di Spalletti

Il ritorno di Koopmeiners a centrocampo è rinviato a data da destinarsi. La priorità di Spalletti, ora, è provare a fronteggiare il problema della coperta corta in difesa con gli elementi, tra cui l’olandese ex Atalanta, che gli assicurano maggiore affidabilità. Aggiornamento su Gatti: la Juventus fa sapere che questa mattina il centrale “è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito”.

Il ritorno in campo? Tra non meno di un mese. Tempi più lunghi per Vlahovic, che sarà operato in giornata a Londra: il centravanti serbo rivedrà il rettangolo verde solamente a marzo. Il tecnico di Certaldo ha deciso: toccherà a David sostituire l’ex Fiorentina. Bremer e Rugani non rientreranno prima di metà dicembre.

