Napoli-Juventus, la sfida da un miliardo di euro: probabili formazioni

Napoli-Juventus, la partita regina degli ultimi anni in serie A, chiuderà questa sera la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano. La squadra di Allegri vuole piazzare il colpo definitivo per lo scudetto, quella di Ancelotti vuole vincere per tenere vive le speranze di rimonta, anche se l'attuale divario (13 punti) sembra chiudere ad ogni possibilità.

Napoli-Juventus è anche la partita più "preziosa" di sempre nella storia della serie A: riporta il Mattino che i 22 titolari annunciati per la serata del San Paolo hanno un valore di mercato complessivo di circa 946 milioni di euro, record assoluto per il nostro campionato.

Ancelotti ritrova Younes, Mario Rui e soprattutto Insigne, rientrato dalla squalifica. In attacco l'attaccante campano sarà affiancato da uno tra Milik e Mertens, con il polacco favorito nonostante un lieve acciacco. In porta ancora Meret, sulle fasce Ghoulam potrebbe battere la concorrenza di Hysaj. In difesa al centro con Koulibaly c'è Chiriches: Albiol deve dare forfait. A centrocampo Callejon, Fabian Ruiz, Allan e Zielinski.

Allegri schiera regolarmente Cristiano Ronaldo, tornato in gruppo dopo la botta alla caviglia. In attacco CR7 giocherà con Mandzukic e Bernardeschi, solo panchina per Dybala a meno di colpi di scena dell'ultima ora. Ancora fuori Douglas Costa. Szczesny torna tra i pali al posto di Perin, sulle fasce Cancelo e Alex Sandro terzini, con Bonucci e Chiellini al centro. A centrocampo riecco Pjanic, che sarà affiancato da Matuidi ed Emre Can, mentre Bentancur dovrebbe partire dalla panchina.

Napoli-Juventus, ore 20.30

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 10:25