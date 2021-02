Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra il Napoli di Rino Gattuso e la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo il successo per 2-1 del gennaio 2020, il Napoli potrebbe vincere due partite consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, nella gestione Walter Mazzarri.

Gattuso lancia un Napoli super offensivo, Pirlo risponde con Morata e Ronaldo, confermato Bernardeschi. Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.

Juventus (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

OMNISPORT | 13-02-2021 17:42