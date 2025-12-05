Juve, Moggi avverte Spalletti: “Col Napoli di Conte non c’è storia e occhio al Milan, ha un solo punto interrogativo”

L’ex dirigente bianconero analizza il momento della Juve e avverte Spalletti su obiettivi e distanza con le rivali per la lotta scudetto

A poche ore dal big match che domenica sera alle 20.45 metterà di fronte al Maradona Napoli e Juventus, Luciano Moggi offre una lettura netta dello stato di forma delle due squadre, evidenziando la distanza strutturale che separa oggi i bianconeri dal progetto tecnico dei campioni d’Italia in carica. Per l’ex dirigente della Vecchia Signora il gap è evidente e attenzione al Milan di Massimiliano Allegri…

Moggi boccia la Juve

Secondo Moggi, la Juventus vive una fase di rinnovamento che ne limita le ambizioni nell’immediato. La presenza di figure dirigenziali nuove, una rosa ancora da rifinire e alcune assenze pesanti – soprattutto a centrocampo e in difesa – rendono difficile immaginare un percorso da scudetto. L’ex dirigente è netto: “La toglierei dalla lotta scudetto, secondo me, faticherà anche ad arrivare quarta. Spalletti è un allenatore preparato e pronto, ma dovesse arrivare al sesto o settimo posto non ci sarebbe da meravigliarsi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carezza al Napoli e a Conte

Nella sua intervista su Stile TV durante il programma Salite sulla giostra, di Raffaele Auriemma, Moggi ha parole al miele per il Napoli e lo difende dalle critiche giunte dopo lo scivolone di Bologna: “Ho sentito chiacchiere fatte tanto per fare scena. A Conte la squadra a Bologna non è piaciuta e ha fatto quelle dichiarazioni per ricompattare il gruppo. E mi pare ci sia riuscito. Le assenze pesanti c’erano anche a Roma ma nessuno ne ha parlato. La squadra c’è, l’allenatore anche e pure, la società. Ci sono tutte le componenti per puntare ancora al titolo. Si vede che il gruppo ha voglia di ripetere l’impresa”.

Moggi avverte sul Milan

Per Moggi il confronto tra Juventus e Napoli oggi non esiste: “Gli azzurri sono più forti e più pronti. Questo non impedirà ai bianconeri di lottare domenica sera, ma la distanza c’è ed è evidente”. Più insidioso, invece, il Milan: “Hanno perso la prima, sono usciti dalla Coppa Italia, proprio come gli azzurri l’anno scorso e sappiamo come è andata a finire… Allegri ha tutto per arrivare fino in fondo. La difesa è solida e Max sa come gestire al meglio il gruppo. L’unico vero punto interrogativo resta l’attacco. Però, c’è Leao per cui le possibilità ci sono. E, poi, il mercato di gennaio è all’orizzonte e i rossoneri possono essere davvero l’avversario più credibile per il Napoli”.