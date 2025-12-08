Napoli-Juventus, moviola: il rosso mancato a Kalulu, cosa è successo per Marelli

La prova dell’arbitro romano Federico La Penna al Maradona nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Napoli-Juve – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 6 volte in A in stagione. E’ stato il suo primo Napoli-Juve della carriera, e il primo big match della stagione, l’8ª partita quest’anno (la sesta in A alle quali bisogna aggiungere due partite di B). Vediamo come se l’è cavata al Maradona.

I precedenti tra Napoli e Juventus

La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (228) contro il Napoli in Serie A – completano il bilancio 38 successi partenopei e 49 pareggi in 158 precedenti nel torneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi con Crezzini IV uomo, Abisso al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Buongiorno, Kalulu, Beukema.

Napoli-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ Neres riceve e va centralmente da Lang che va giù sul contatto con Cabal, per l’arbitro è tutto regolare. Al 33′ il primo giallo, è per Buongiorno per un intervento in ritardo ai danni di Conceiçao. Al 53′ giallo per Kalulu per una dura entrata ai danni di Olivera al limite dell’area ma protestano entrambe le squadre. La Juve reclama perché poco prima dell’intervento falloso, Pierre Kalulu avrebbe subito fallo da Rasmus Hojlund, dall’altra i partenopei ritengono che il fallo del transalpino sia da rosso. Al 70′ ammonito Beukema per fallo da dietro su Thuram. Dopo il recupero Napoli-Juventus finisce 2-1.

La sentenza di Marelli

In merito alla mancata espulsione di Kalulu arriva il parere dell’esperto Luca Marelli che a Dazn dice: “Abbiamo rivisto tutte le inquadrature possibili, confermo che si tratta per me di cartellino giallo ma bastava qualche centimetro più in alto per essere episodio da rosso“. Per l’ex arbitro comasco era giusto anche il giallo a Buongiorno nel primo tempo.