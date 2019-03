Napoli-Juventus, probabili formazioni

Chiamarla sfida scudetto può sembrare esagerato, visti i 13 punti di distacco, ma in ogni caso da Napoli-Juventus, super-posticipo della 26a giornata, uscirà un verdetto importante per la lotta al titolo: qualora i bianconeri uscissero indenni dal San Paolo i preparativi per l’ottavo tricolore consecutivo potrebbero iniziare, in caso di sconfitta, invece, prima ancora che pensare all’eventuale rimonta degli azzurri, la preoccupazione crescerebbe in vista del 12 marzo, data chiave per la stagione della Juventus perché giorno del ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Nessun dubbio di formazione in casa Napoli: Ancelotti ritrova Insigne dopo la squalifica e rimanda in panchina Mertens. A sinistra in difesa torna Ghoulam, confermato il resto della formazione che ha travolto il Parma.

Ben più problematica la situazione della Juventus, priva degli infortunati Khedira, Cuadrado e Douglas Costa. Scelte quasi obbligate, Emre Can unico centrocampista in panchina, Cristiano Ronaldo ha smaltito la contusione alla caviglia e sarà in campo con Mandzukic e Dybala.

Napoli (4-3-3): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 10:30