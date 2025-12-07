Napoli-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Virgilio Sport
NapoliJuventus è il big match della 14a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45. Gli azzurri sono 3° con 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 20 gol fatti, 11 subiti), imbattuti in casa. I bianconeri sono 7° con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 17 gol segnati, 12 incassati), solidi ma meno brillanti in trasferta. Una sfida di alta quota che può pesare sulla corsa al vertice.


Probabili formazioni di Napoli-Juventus

Si va verso un Napoli con 3-4-3: senza diversi elementi chiave, Calzona (o chi per lui) potrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali e una linea a tre con Beukema, Rrahmani, Buongiorno. Sulle corsie, a destra Di Lorenzo e a sinistra Olivera, mentre in mezzo Elmas e McTominay dovrebbero garantire gamba e inserimenti. Davanti, opzione tridente con Neres e Lang ai lati di Hojlund.

La Juventus, orfana di Vlahovic e con più defezioni dietro, potrebbe riproporre il 3-4-2-1: dietro spazio a Kalulu, Kelly e Koopmeiners; a tutta fascia Cambiaso e Kostic; in regia Locatelli con Thuram. Sulla trequarti, Yildiz e Conceição a sostegno di David. Restano dubbi su qualche ballottaggio e sulla gestione di chi rientra dagli acciacchi.

  • Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.
  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David.
Gli indisponibili di Napoli-Juventus

Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Napoli paga in mezzo e tra i pali, con creatività e fisicità da rimpiazzare; in attacco, scelte obbligate ma con alternative dalla panchina. La Juventus fa i conti con defezioni nel cuore della difesa e un’assenza pesantissima in attacco: possibile rotazione forzata, con un occhio alla gestione dei minutaggi per chi è in dubbio.

  • Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Lobotka (infortunio muscolare), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Gilmour (infortunio muscolare), Miguel Gutierrez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
  • Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Perin (infortunio muscolare, in dubbio), Rugani (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Bremer (infortunio al ginocchio), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in crescita: 3 vittorie nelle ultime 5, equilibrio ritrovato e incisività esterna. Juventus solida: 3 successi e 2 pareggi, ruolino da alta classifica con margini di miglioramento in trasferta. Trend che promette una gara tattica ma con strappi decisivi sulle fasce.

Napoli ok x ko ok ok
Juventus ok ok x x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha totalizzato 10 punti: Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0; Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1; Roma-Napoli 0-1. La Juventus ne ha fatti 11: Juventus-Udinese 3-1; Cremonese-Juventus 1-2; Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1.

L’arbitro di Napoli-Juventus

Dirige La Penna, assistenti Peretti e Colarossi; IV Crezzini, VAR Abisso, AVAR Aureliano. Nella Serie A 2025/26 Federico La Penna ha diretto 5 gare: 2 rigori assegnati, 16 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti, con media 4.0 cartellini a partita.

  • Arbitro: La Penna
  • Assistenti: Peretti – Colarossi
  • IV: Crezzini
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Aureliano

Informazioni interessanti sul match

Al Maradona il fattore campo pesa: il Napoli ha messo in fila successi e non perde in casa in tutto il 2025, con un ruolino da grande. La Juventus arriva in buona serie contro avversarie di rango, ma spesso si è fermata sul pari lontano da Torino. I precedenti raccontano un equilibrio dinamico: negli ultimi anni gli azzurri hanno spesso colpito i bianconeri, spezzando abitudini storiche. Sfida a scacchi tra intensità e transizioni: il Napoli cerca ampiezza e velocità sugli esterni, la Juve punterà su ripartenze e conclusioni dalla distanza. Occhi su Neres, in striscia positiva, e su Yildiz, sempre ispirato, mentre i duelli Di LorenzoKostic e ElmasLocatelli possono indirizzare ritmo e territorio. In palio, punti pesanti per restare attaccati al treno di testa.

  • La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto contro il Napoli in Serie A; storicamente però è la squadra che ha battuto più volte gli azzurri.
  • Il Napoli ha vinto le ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato: serie aperta di prestigio.
  • Dal 2020 i bianconeri hanno già perso sette sfide di Serie A contro gli azzurri: nessuno li ha puniti di più nel periodo.
  • Se non perde, il Napoli chiuderebbe il 2025 imbattuto in casa in Serie A, impresa che manca dal 1987.
  • Contro squadre nelle prime due posizioni a inizio giornata, la Juventus ha raccolto pochi successi recenti, spesso difendendo con clean sheet.
  • Spalletti ritrova il Napoli: con le ex, spesso ha colpito, ma l’incrocio con gli azzurri è ricco di implicazioni emotive.
  • Neres protagonista: nelle ultime uscite ha inciso con gol e assist e può allungare la striscia.
  • Tutte le partecipazioni di Yildiz in questa Serie A sono arrivate in casa: cerca il primo acuto esterno stagionale.

Le statistiche stagionali di Napoli e Juventus

Possesso palla più alto per la Juventus (58.3%) rispetto al Napoli (56.6%), tiri totali simili ma precisione al tiro migliore per gli azzurri (54.4% contro 48%). Il Napoli ha segnato 20 reti e ne ha incassate 11; la Juve 17 gol fatti e 12 subiti. Clean sheet: 5 Napoli, 4 Juventus. Cross più accurati per i bianconeri, PPDA leggermente migliore (11.7 vs 13.0). Classifica: 3° Napoli 28 punti, 7° Juventus 23.

Giocatori: Anguissa e De Bruyne migliori marcatori del Napoli (4), poi Neres (3). Nelle giocate chiave spiccano Politano e Neres per creatività. Per la Juventus, top scorer è Yildiz (4), seguono Vlahovic (3) e David. Assist più frequenti da Yildiz. Più ammonizioni: Koopmeiners (4) per la Juve; per il Napoli il gruppo è distribuito. Rossi: Cambiaso (1). Clean sheet portieri: Milinkovic-Savic 3 e Meret 2; Di Gregorio 4.

Napoli Juventus
Partite giocate 13 13
Vittorie 9 6
Pareggi 1 5
Sconfitte 3 2
Gol segnati 20 17
Gol subiti 11 12
Possesso palla (%) 56.6 58.3
Tiri totali 125 150
Tiri nello specchio 68 72
Precisione tiro (%) 54.4 48.0
Clean sheet 5 4
Ammonizioni 20 20
Espulsioni 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Napoli-Juventus e a che ora?

Napoli-Juventus si gioca domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45.

Dove si gioca Napoli-Juventus?

La partita si disputa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi è l’arbitro di Napoli-Juventus?

L’arbitro è Federico La Penna, assistenti Peretti e Colarossi; IV Crezzini, VAR Abisso, AVAR Aureliano.

