Napoli-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli–Juventus è il big match della 14a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45. Gli azzurri sono 3° con 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 20 gol fatti, 11 subiti), imbattuti in casa. I bianconeri sono 7° con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 17 gol segnati, 12 incassati), solidi ma meno brillanti in trasferta. Una sfida di alta quota che può pesare sulla corsa al vertice.
- Probabili formazioni di Napoli-Juventus
- Gli indisponibili di Napoli-Juventus
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Juventus
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Napoli e Juventus
Si va verso un Napoli con 3-4-3: senza diversi elementi chiave, Calzona (o chi per lui) potrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali e una linea a tre con Beukema, Rrahmani, Buongiorno. Sulle corsie, a destra Di Lorenzo e a sinistra Olivera, mentre in mezzo Elmas e McTominay dovrebbero garantire gamba e inserimenti. Davanti, opzione tridente con Neres e Lang ai lati di Hojlund.
La Juventus, orfana di Vlahovic e con più defezioni dietro, potrebbe riproporre il 3-4-2-1: dietro spazio a Kalulu, Kelly e Koopmeiners; a tutta fascia Cambiaso e Kostic; in regia Locatelli con Thuram. Sulla trequarti, Yildiz e Conceição a sostegno di David. Restano dubbi su qualche ballottaggio e sulla gestione di chi rientra dagli acciacchi.
- Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. V:Sport
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David. V:Sport
Gli indisponibili di Napoli-Juventus
Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Napoli paga in mezzo e tra i pali, con creatività e fisicità da rimpiazzare; in attacco, scelte obbligate ma con alternative dalla panchina. La Juventus fa i conti con defezioni nel cuore della difesa e un’assenza pesantissima in attacco: possibile rotazione forzata, con un occhio alla gestione dei minutaggi per chi è in dubbio.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Lobotka (infortunio muscolare), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Gilmour (infortunio muscolare), Miguel Gutierrez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Perin (infortunio muscolare, in dubbio), Rugani (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Bremer (infortunio al ginocchio), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Napoli in crescita: 3 vittorie nelle ultime 5, equilibrio ritrovato e incisività esterna. Juventus solida: 3 successi e 2 pareggi, ruolino da alta classifica con margini di miglioramento in trasferta. Trend che promette una gara tattica ma con strappi decisivi sulle fasce.
|Napoli
|ok
|x
|ko
|ok
|ok
|Juventus
|ok
|ok
|x
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha totalizzato 10 punti: Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0; Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1; Roma-Napoli 0-1. La Juventus ne ha fatti 11: Juventus-Udinese 3-1; Cremonese-Juventus 1-2; Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1.
L’arbitro di Napoli-Juventus
Dirige La Penna, assistenti Peretti e Colarossi; IV Crezzini, VAR Abisso, AVAR Aureliano. Nella Serie A 2025/26 Federico La Penna ha diretto 5 gare: 2 rigori assegnati, 16 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti, con media 4.0 cartellini a partita.
- Arbitro: La Penna
- Assistenti: Peretti – Colarossi
- IV: Crezzini
- VAR: Abisso
- AVAR: Aureliano
Informazioni interessanti sul match
Al Maradona il fattore campo pesa: il Napoli ha messo in fila successi e non perde in casa in tutto il 2025, con un ruolino da grande. La Juventus arriva in buona serie contro avversarie di rango, ma spesso si è fermata sul pari lontano da Torino. I precedenti raccontano un equilibrio dinamico: negli ultimi anni gli azzurri hanno spesso colpito i bianconeri, spezzando abitudini storiche. Sfida a scacchi tra intensità e transizioni: il Napoli cerca ampiezza e velocità sugli esterni, la Juve punterà su ripartenze e conclusioni dalla distanza. Occhi su Neres, in striscia positiva, e su Yildiz, sempre ispirato, mentre i duelli Di Lorenzo–Kostic e Elmas–Locatelli possono indirizzare ritmo e territorio. In palio, punti pesanti per restare attaccati al treno di testa.
- La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto contro il Napoli in Serie A; storicamente però è la squadra che ha battuto più volte gli azzurri.
- Il Napoli ha vinto le ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato: serie aperta di prestigio.
- Dal 2020 i bianconeri hanno già perso sette sfide di Serie A contro gli azzurri: nessuno li ha puniti di più nel periodo.
- Se non perde, il Napoli chiuderebbe il 2025 imbattuto in casa in Serie A, impresa che manca dal 1987.
- Contro squadre nelle prime due posizioni a inizio giornata, la Juventus ha raccolto pochi successi recenti, spesso difendendo con clean sheet.
- Spalletti ritrova il Napoli: con le ex, spesso ha colpito, ma l’incrocio con gli azzurri è ricco di implicazioni emotive.
- Neres protagonista: nelle ultime uscite ha inciso con gol e assist e può allungare la striscia.
- Tutte le partecipazioni di Yildiz in questa Serie A sono arrivate in casa: cerca il primo acuto esterno stagionale.
Le statistiche stagionali di Napoli e Juventus
Possesso palla più alto per la Juventus (58.3%) rispetto al Napoli (56.6%), tiri totali simili ma precisione al tiro migliore per gli azzurri (54.4% contro 48%). Il Napoli ha segnato 20 reti e ne ha incassate 11; la Juve 17 gol fatti e 12 subiti. Clean sheet: 5 Napoli, 4 Juventus. Cross più accurati per i bianconeri, PPDA leggermente migliore (11.7 vs 13.0). Classifica: 3° Napoli 28 punti, 7° Juventus 23.
Giocatori: Anguissa e De Bruyne migliori marcatori del Napoli (4), poi Neres (3). Nelle giocate chiave spiccano Politano e Neres per creatività. Per la Juventus, top scorer è Yildiz (4), seguono Vlahovic (3) e David. Assist più frequenti da Yildiz. Più ammonizioni: Koopmeiners (4) per la Juve; per il Napoli il gruppo è distribuito. Rossi: Cambiaso (1). Clean sheet portieri: Milinkovic-Savic 3 e Meret 2; Di Gregorio 4.
|Napoli
|Juventus
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|9
|6
|Pareggi
|1
|5
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|20
|17
|Gol subiti
|11
|12
|Possesso palla (%)
|56.6
|58.3
|Tiri totali
|125
|150
|Tiri nello specchio
|68
|72
|Precisione tiro (%)
|54.4
|48.0
|Clean sheet
|5
|4
|Ammonizioni
|20
|20
|Espulsioni
|0
|1
FAQ
- Quando si gioca Napoli-Juventus e a che ora?
-
Napoli-Juventus si gioca domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45.
- Dove si gioca Napoli-Juventus?
-
La partita si disputa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
- Chi è l’arbitro di Napoli-Juventus?
-
L’arbitro è Federico La Penna, assistenti Peretti e Colarossi; IV Crezzini, VAR Abisso, AVAR Aureliano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.