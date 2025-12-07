Napoli-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Juventus di Serie A 2025-26, 14a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Napoli–Juventus è il big match della 14a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45. Gli azzurri sono 3° con 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 20 gol fatti, 11 subiti), imbattuti in casa. I bianconeri sono 7° con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 17 gol segnati, 12 incassati), solidi ma meno brillanti in trasferta. Una sfida di alta quota che può pesare sulla corsa al vertice.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Napoli-Juventus

Si va verso un Napoli con 3-4-3: senza diversi elementi chiave, Calzona (o chi per lui) potrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali e una linea a tre con Beukema, Rrahmani, Buongiorno. Sulle corsie, a destra Di Lorenzo e a sinistra Olivera, mentre in mezzo Elmas e McTominay dovrebbero garantire gamba e inserimenti. Davanti, opzione tridente con Neres e Lang ai lati di Hojlund.

La Juventus, orfana di Vlahovic e con più defezioni dietro, potrebbe riproporre il 3-4-2-1: dietro spazio a Kalulu, Kelly e Koopmeiners; a tutta fascia Cambiaso e Kostic; in regia Locatelli con Thuram. Sulla trequarti, Yildiz e Conceição a sostegno di David. Restano dubbi su qualche ballottaggio e sulla gestione di chi rientra dagli acciacchi.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. V:Sport

(3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David. V:Sport

Gli indisponibili di Napoli-Juventus

Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Napoli paga in mezzo e tra i pali, con creatività e fisicità da rimpiazzare; in attacco, scelte obbligate ma con alternative dalla panchina. La Juventus fa i conti con defezioni nel cuore della difesa e un’assenza pesantissima in attacco: possibile rotazione forzata, con un occhio alla gestione dei minutaggi per chi è in dubbio.

Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Lobotka (infortunio muscolare), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Gilmour (infortunio muscolare), Miguel Gutierrez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Lobotka (infortunio muscolare), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Gilmour (infortunio muscolare), Miguel Gutierrez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Perin (infortunio muscolare, in dubbio), Rugani (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Bremer (infortunio al ginocchio), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in crescita: 3 vittorie nelle ultime 5, equilibrio ritrovato e incisività esterna. Juventus solida: 3 successi e 2 pareggi, ruolino da alta classifica con margini di miglioramento in trasferta. Trend che promette una gara tattica ma con strappi decisivi sulle fasce.

Napoli ok x ko ok ok Juventus ok ok x x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha totalizzato 10 punti: Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0; Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1; Roma-Napoli 0-1. La Juventus ne ha fatti 11: Juventus-Udinese 3-1; Cremonese-Juventus 1-2; Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1.

L’arbitro di Napoli-Juventus

Dirige La Penna, assistenti Peretti e Colarossi; IV Crezzini, VAR Abisso, AVAR Aureliano. Nella Serie A 2025/26 Federico La Penna ha diretto 5 gare: 2 rigori assegnati, 16 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti, con media 4.0 cartellini a partita.

Arbitro: La Penna

Assistenti: Peretti – Colarossi

IV: Crezzini

VAR: Abisso

AVAR: Aureliano

Informazioni interessanti sul match

Al Maradona il fattore campo pesa: il Napoli ha messo in fila successi e non perde in casa in tutto il 2025, con un ruolino da grande. La Juventus arriva in buona serie contro avversarie di rango, ma spesso si è fermata sul pari lontano da Torino. I precedenti raccontano un equilibrio dinamico: negli ultimi anni gli azzurri hanno spesso colpito i bianconeri, spezzando abitudini storiche. Sfida a scacchi tra intensità e transizioni: il Napoli cerca ampiezza e velocità sugli esterni, la Juve punterà su ripartenze e conclusioni dalla distanza. Occhi su Neres, in striscia positiva, e su Yildiz, sempre ispirato, mentre i duelli Di Lorenzo–Kostic e Elmas–Locatelli possono indirizzare ritmo e territorio. In palio, punti pesanti per restare attaccati al treno di testa.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto contro il Napoli in Serie A; storicamente però è la squadra che ha battuto più volte gli azzurri.

ha vinto solo una delle ultime otto contro il in Serie A; storicamente però è la squadra che ha battuto più volte gli azzurri. Il Napoli ha vinto le ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato: serie aperta di prestigio.

ha vinto le ultime sei gare casalinghe contro la in campionato: serie aperta di prestigio. Dal 2020 i bianconeri hanno già perso sette sfide di Serie A contro gli azzurri: nessuno li ha puniti di più nel periodo.

Se non perde, il Napoli chiuderebbe il 2025 imbattuto in casa in Serie A, impresa che manca dal 1987.

chiuderebbe il 2025 imbattuto in casa in Serie A, impresa che manca dal 1987. Contro squadre nelle prime due posizioni a inizio giornata, la Juventus ha raccolto pochi successi recenti, spesso difendendo con clean sheet.

ha raccolto pochi successi recenti, spesso difendendo con clean sheet. Spalletti ritrova il Napoli : con le ex, spesso ha colpito, ma l’incrocio con gli azzurri è ricco di implicazioni emotive.

ritrova il : con le ex, spesso ha colpito, ma l’incrocio con gli azzurri è ricco di implicazioni emotive. Neres protagonista: nelle ultime uscite ha inciso con gol e assist e può allungare la striscia.

protagonista: nelle ultime uscite ha inciso con gol e assist e può allungare la striscia. Tutte le partecipazioni di Yildiz in questa Serie A sono arrivate in casa: cerca il primo acuto esterno stagionale.

Le statistiche stagionali di Napoli e Juventus

Possesso palla più alto per la Juventus (58.3%) rispetto al Napoli (56.6%), tiri totali simili ma precisione al tiro migliore per gli azzurri (54.4% contro 48%). Il Napoli ha segnato 20 reti e ne ha incassate 11; la Juve 17 gol fatti e 12 subiti. Clean sheet: 5 Napoli, 4 Juventus. Cross più accurati per i bianconeri, PPDA leggermente migliore (11.7 vs 13.0). Classifica: 3° Napoli 28 punti, 7° Juventus 23.

Giocatori: Anguissa e De Bruyne migliori marcatori del Napoli (4), poi Neres (3). Nelle giocate chiave spiccano Politano e Neres per creatività. Per la Juventus, top scorer è Yildiz (4), seguono Vlahovic (3) e David. Assist più frequenti da Yildiz. Più ammonizioni: Koopmeiners (4) per la Juve; per il Napoli il gruppo è distribuito. Rossi: Cambiaso (1). Clean sheet portieri: Milinkovic-Savic 3 e Meret 2; Di Gregorio 4.

Napoli Juventus Partite giocate 13 13 Vittorie 9 6 Pareggi 1 5 Sconfitte 3 2 Gol segnati 20 17 Gol subiti 11 12 Possesso palla (%) 56.6 58.3 Tiri totali 125 150 Tiri nello specchio 68 72 Precisione tiro (%) 54.4 48.0 Clean sheet 5 4 Ammonizioni 20 20 Espulsioni 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Napoli-Juventus e a che ora? Napoli-Juventus si gioca domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45. Dove si gioca Napoli-Juventus? La partita si disputa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Juventus? L’arbitro è Federico La Penna, assistenti Peretti e Colarossi; IV Crezzini, VAR Abisso, AVAR Aureliano.