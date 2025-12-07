Juve, bufera su Spalletti: parte senza punte e toglie Yildiz dopo l'1-1. I tifosi: "L'ha regalata al Napoli"

Fanno discutere le scelte dell'allenatore, che incassa il primo ko della sua avventura in bianconero proprio al Maradona. Inspiegabile, per i fan, la sostituzione del turco.

Davvero una brutta serata per Luciano Spalletti. Prima gli oggetti lanciati verso il pullman della Juve lungo il tragitto versolo stadio Maradona, episodio che Chiellini ha ridimensionato con filosofia ai microfoni di DAZN: “Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo. Potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi, ma tutto tranquillo”. Poi i fischi dello stesso Maradona, che non gli ha perdonato la mancanza di coerenza. “Non voglio giocare contro il Napoli, non voglio mettermi una tuta differente da quella del Napoli”, la professione d’amore a cui poi l’ex Ct azzurro ha apposto una data di scadenza: “Dicevo solo per un anno”. Infine, il 2-1 incassato dalla squadra di Conte. E le critiche dei tifosi. Stavolta bianconeri.

Juve, le scelte clamorose di Spalletti contro il Napoli

Nel mirino, già all’annuncio delle formazioni ufficiali, le scelte – per certi versi sorprendenti – del tecnico della Juventus. Che, nel dubbio se schierare Openda o David centravanti, ha optato clamorosamente per nessuno dei due. Ha presentato la sua squadra in campo al Maradona senza centravanti. Una Juve che, di fatto, non ha fatto tiri in porta. Yildiz l’unico a salvarsi dal grigiore generale e, non a caso, autore della rete del momentaneo 1-1. Yildiz che però, altrettanto misteriosamente, Spalletti ha tolto dal campo proprio quando forse sarebbe stato il caso di pigiare il piede sull’acceleratore per provare a vincere la partita. E dal possibile 1-2, la Juventus ha rimediato il 2-1 che allontana – forse già definitivamente – il sogno Scudetto.

Juventus senza punte: tifosi furiosi con l’allenatore

Tifosi bianconeri letteralmente furiosi con Spalletti. La disamina del giornalista-tifoso Vincenzo Marangio: “Spalletti sbaglia completamente le scelte di formazione iniziale. Juventus totalmente rinunciataria che ha subito il Napoli per tutto il primo tempo. Poi il cambio ovvio: David per Cabal produce il gol di Yildiz. Poi Spalletti toglie il turco e Conceicao e la perde…Male”. Per qualcuno addirittura Spalletti è peggio dei suoi predecessori: “Non c’ha capito niente dall’inizio, questo è molto peggio di Motta e di Tudor. È un allenatore bollito“. E ancora: “Ad oggi non ha fatto nulla per migliorare la situazione lasciata da Tudor, insistendo tra l’altro con il 3-5-2 e senza osare cambi di sistemi di gioco o moduli…malissimo!!!”.

Napoli-Juventus, Yildiz sostituito dopo il pareggio

Altro tema spinoso: la sostituzione di Yildiz pochi minuti dopo l’1-1, quando la Juve sembrava poter pensare anche al ribaltone. “Ha fatto ai napoletani il regalo di Natale cacciando l’unico giocatore di talento e di qualità, nel nostro migliore momento”, scrive un tifoso furioso. “Uno che sostituisce Yildiz con Openda, domattina, nonostante il giorno di festa, dovrebbe presentarsi al J-Medical per un elettroencefalogramma”. E ancora: “Togli il migliore dando anche un segnale non bello e la perdi”. E per finire: “Spalletti ha ben pensato di cercare il pareggio togliendo Conceicao per Miretti e togliendo Yildiz invece di cercare di vincerla. Non si capisce perché Zhegrova possa giocare solo 10′ per sorbirci Openda”.