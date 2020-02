Napoli ko, Liverani infierisce

Al termine della vittoria contro il Napoli Fabio Liverani ha gonfiato il petto: "Vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato che viveva anche un grande momento. Questo mi trasmette grandi sensazioni dopo la gara di oggi".

Sugli obiettivi: "Noi restiamo concentrati sul nostro cammino. Per il Napoli questa è una brutta sconfitta, la strada per la Champions League diventa molto complessa".

"Oggi c'è grande abbondanza in mediana e conquistarsi il posto è un valore aggiunto, basti pensare al fatto che dalla panchina sia entrato Mancosu. Per me è un grande orgoglio avere calciatori che entrano dalla panchina così" ha concluso il tecnico del Lecce.

SPORTAL.IT | 09-02-2020 17:57