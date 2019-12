Napoli ko, tifosi sconsolati trovano i colpevoli della disfatta

Senza fine il calvario del Napoli in campionato. Neppure il pari imposto al Liverpool in Champions ha risollevato la squadra di Ancelotti uscita addirittura sconfitta dal San Paolo contro il Bologna capace di rimontare con Scov-Olsen e Sansone l’iniziale e illusorio vantaggio firmato Llorente.

Nessuno riesce a capire il male oscuro di questo Napoli che sembra allo sbando. Nonostante una buona ora iniziale di gioco la squadra si è smarrita subendo l’uno-due felsineo che ha ovviamente mandato in paranoia migliaia di tifosi azzurri, al San Paolo e davanti alle tastiere. Immediati, contemporanei i commenti social di disperazione.

Tutti contro tutti, tutti colpevoli da Ancelotti alla squadra. Sempre più “innocente” invece De Laurentiis. “Mi raccomando, dite che i calciatori sono vittime del tiranno de Laurentiis” scrive qualcuno; “Ora Dela li rispedisce in ritiro” provoca qualcun altro; “E hanno pure mobilitato Il sindacato dei giocatori per le multe (giuste) è la conclusione amara”; meno male che l’ironia tipica napoletana spazza via un po’ i tristezza: “Giocatori del Napoli così fermi che rischiano pure le multe per divieto di sosta”.

Ma non è solo la questione della rottura tra squadra e società a tenere banco. Anche Ancelotti sembra non avere più il polso della situazione: “Contro al Liverpool azzecca la formazione, tutti sono concentrati, si fa una gran partita. Stasera giustamente squadra stravolta. Ma Carletto che problemi ha?” mentre c’è chi invoca l’ennesimo ritorno in corsa su una panchina di una big di Spalletti; “É sconcertante. Stiamo vedendo sempre la stessa partita. Questa squadra non esiste più. Liverpool è stata solo una finta”.

I più disperati scrivono “Ho il vomito” e c’è chi addirittura esagera: “Ma aspettano la retrocessione per sistemare la situazione disastrosa del Napoli?”.

SPORTEVAI | 01-12-2019 20:09