Napoli: Koulibaly ai saluti, pronto il colpo per rimpiazzarlo

Il Napoli prepara il colpo in difesa per sostituire Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è ormai prossimo a dire addio alla società partenopea, che a sua volta non vuola farsi trovare impreparata e ha già individuato il profilo del suo sostituto: si tratta del difensore tedesco Robin Koch. A riportare la notizia è 'La Gazzetta dello Sport'.

Koch ha 23 anni e si è messo in luce in Bundesliga con il Friburgo. E' un centrale fisicamente possente e con i suoi 192 centimetri d'altezza rappresenta un vero e proprio spauracchio per gli attaccanti avversari. Prima di approdare a Friburgo ha giocato nel Kaiserslautern, club della sua città natale. Il Napoli non vuole farselo scappare e sta cercando di accelerare i tempi della trattativa.

“Penso sia arrivato il momento di fare un passo avanti nella mia carriera”, ha dichiarato Koch, il cui valore di mercato è stimato attorno ai 15 milioni di euro. Il difensore, tra l'altro, ha anche già giocato nella nazionale tedesca in due occasioni, debuttando nel novembre 2019 nel 2-2 contro l'Argentina in amichevole.

Per quel che riguarda Koulibaly, ormai la sua partenza è certa: la stagione, fino alla sospensione per l'emergenza Coronavirus, il suo anno è stato decisamente da dimenticare, a causa di numerosi problemi fisici che ne hanno fortemente limitato le prestazioni.

In campo, Koulibaly a perso il posto a favore di Maksimovic nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, mentre l'unico sicuro del posto da titolare è il greco Kostas Manolas. In prospettiva, i partenopei hanno inoltre già bloccato il kosovaro Rrahmani, comprato a gennaio e lasciato in prestito al Verona.

Ora si punta forte su Koch, ma attenzione alla concorrenza. Secondo la 'rosea', infatti, altri club importanti come Lipsia e Benfica sono sulle tracce del calciatore tedesco, destinato a diventare uno dei prossimi uomini mercato.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 12:54