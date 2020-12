Napoli: Koulibaly in via di miglioramento, ma senza rischiare

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del difensore azzurro sono migliori di quanto ci si aspettasse e il Napoli spera di averlo già in campo nelle prime gare del 2021. Il difensore uscito durante la gara contro la Lazio prima di Natale, si è sottoposto nuovamente ad un’ecografia per monitorare la distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Lo staff medico – si legge – non vuole assolutamente rischiare e anticipare i tempi, ma il recupero di Koulibaly sembra procedere nel migliore dei modi.

Il difensore senegalese potrebbe rientrare nelle gare che precedono la finale di Supercoppa: tra Udinese-Napoli del 10 gennaio e Napoli-Fiorentina del 17.

OMNISPORT | 30-12-2020 16:24