Napoli, Koulibaly parla del suo futuro

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato dopo la vittoria del suo Senegal contro la Tanzania in Coppa d'Africa: "Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale", sono le dichiarazioni in zona mista riportate da Tuttomercatoweb.

"Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì", ha concluso il centrale azzurro.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 13:02