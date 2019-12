Napoli, l'annuncio di Alvino sul mercato scatena i tifosi

Il mese di gennaio sarà in controtendenza rispetto alle passate stagioni per il Napoli. Il mercato invernale, quello in cui la formazione partenopea solitamente non è stata tra le più attive negli ultimi anni, vedrà invece il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli in prima linea per cercare di raddrizzare le cose in campionato.

L’annuncio – Chi lo assicura? Carlo Alvino. Il giornalista napoletano, sempre informatissimo sulle vicende del club azzurro, è in vena di annunci sul suo profilo Twitter. Ecco quello riguardante il mercato: “Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club”.

In entrata o in uscita? – Il testo del messaggio è piuttosto sibillino. Non chiarisce, infatti, se le operazioni saranno prevalentemente in entrata o in uscita, quali zone del campo riguarderanno e se nel computo vanno annoverati pure gli attesi rinnovi di alcune star del calibro di Mertens e Callejon. Per il momento l’unico affare in dirittura d’arrivo sembra quello col Celta per il mediano Lobotka.

Le reazioni – Il criptico post di Alvino, intanto, scatena le discussioni sui social. Alcuni, come Maria, non si fanno troppe illusioni: “Gennaio operazione fegato nuovo per noi tifosi del Napoli“. Gigi non vuol metterci proprio il pensiero: “Carlo, ti rispetto come persona e come giornalista, però ti prego non illuderci! Grazie”. Alberto invece si addentra in analisi: “Che siano poche o molte, il problema è farle senza un progetto. Temo che questo abbia dimostrato l’esonero di Ancelotti (e prima il mercato fallimentare del secondo anno di Benitez), che il Napoli naviga a vista, incapace di fare l’ultimo salto di qualità”.

E l’ironia – La maggior parte dei commenti, tuttavia, è improntata all’ironia. “Tipo queste operazioni?”, è la risposta di un tifoso che allega al commento un vecchio articolo estivo con Alvino che annuncia: “Non avete nemmeno idea della campagna-acquisti che farà il Napoli”. Salvatore ricorda in particolare una grossa operazione saltata: “Dopo James ci andrei cauto sul mercato del Napoli“. Parecchi si limitano a ridere e a dare scarso credito alle promesse del cronista, altri chiedono informazioni ma in modo non troppo convinto. “Carlo forse è meglio evitare gli annunci stavolta”, è l’invito di un altro tifoso.

SPORTEVAI | 31-12-2019 10:09