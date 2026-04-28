Napoli, l’estate della rivoluzione: le mosse dopo gli addii di Anguissa e Lukaku, aspettando la decisione di Conte

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la rosa nella prossima estate: tre pilastri verso l'addio, i possibili sostituti e la strategia del club per l'allenatore

A Napoli ci si prepara a un nuovo mercato di grandi cambiamenti. Due trofei negli ultimi due anni, lo scudetto e la Supercoppa, e comunque la prossima appare come un’estate rivoluzionaria sotto l’aspetto tecnico per gli azzurri. La stagione che sta volgendo al termine è stata particolarmente sfortunata per il Napoli che ha dovuto affrontare decine di infortuni, tanti in contemporanea e in specifici reparti. La squadra di Conte ha dato l’impressione di poter essere competitiva su tutti i fronti quando la rosa era al completo. Ma con le allusioni non ci si costruisce il giudizio su una stagione. Dunque è tempo di cambiamenti, alcuni forzati dalle situazioni e altri voluti.

Anguissa potrebbe lasciare il Napoli

Una delle situazioni più impellenti in casa Napoli è quella che riguarda Anguissa. Il centrocampista camerunense ha ancora un anno di contratto. Se fino a qualche mese fa il rinnovo sembra scontato, come la sua permanenza a Napoli, ora lo scenario sembra essere diverso. Dopo lo spartiacque della Coppa d’Africa, Anguissa ha avuto diversi problemi fisici che non lo hanno fatto essere continuo sui livelli a cui aveva abituato. Una seconda parte di stagione al di sotto della aspettative sta portando uno degli assoluti protagonisti dei due scudetti sempre più lontano da Napoli. Il club nutre dei dubbi sulle sue condizioni e sul suo rendimento, perciò ha congelato ogni discorso per il rinnovo. L’ipotesi di una cessione in estate è tutt’alto che esclusa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Napoli vorrebbe un profilo più dinamico e che abbia già accumulato esperienza europea. Il profilo che sembra convincere Castel Volturno è quello di Richard Rios, ex obiettivo della Roma nella passata sessione di mercato estiva. Il Napoli aveva potuto vedere da vicino il centrocampista colombiano del Benfica nella sfida della League Phase di Champions al Da Luz, dove l’ex Palmeiras aveva segnato. Può giocare a centrocampo sia in mezzo che da mezzala, caratura fisica importante e soprattutto cinque anni in meno di Anguissa. Dunque con ancora ampi margini di miglioramento. Ora sarà impegnato nel Mondiale con la Colombia, ma l’Italia e Napoli sarebbero destinazioni gradite. Le alternative a Rios sarebbero Gomes del Wolverhampton e Atta dell’Udinese.

Lukaku sempre più lontano da Napoli: i possibili sostituti

Nell’opera di restyling del Napoli, per ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi, potrebbe finire anche Romelu Lukaku. Quasi sicuramente anche il belga lascerà il Napoli in estate. D’altronde il suo ingaggio da 11,5 milioni lordi pesa tantissimo a bilancio, è il più alto della squadra. Una situazione peggiorata anche da quanto successo con l’ultimo infortunio, con Lukaku che forza la sua permanenza in Belgio nonostante il Napoli lo volesse a Castel Volturno per farlo recuperare. Ora, d’accordo con il Napoli, ha deciso di proseguire il percorso il percorso di recupero ad Anversa. Nel mentre continua a pubblicare video per fare vedere il suo lavoro. La testa è sul Mondiale, verosimilmente l’ultimo della sua carriera.

Se dovesse effettivamente partire, il Napoli valuta come possibili sostituti Andrea Pinamonti e Keinan Davis. L’ttaccante dell’Udinese per caratteristiche sarebbe il sostituto perfetto, ma ha una predisposizione che lo porta spesso a infortunarsi. Pinamonti non è da meno, potrebbe essere un ottimo rimpiazzo per Lukaku, poi è italiano e farebbe comodo per le liste.

Conte-Napoli, segnali d’addio

Infine, anche Juan Jesus in estate lascerà la squadra. Ha il contratto in scadenza e non rinnoverà. Tutte operazioni in ottica della prossima stagione con Conte in panchina, che però deve ancora decidere se continuare con gli azzurri. Le ultime dichiarazioni dagli Stati Uniti di De Laurentiis dove parla di una “fuga” dell’allenatore verso la Nazionale, non avrebbero fatto piacere a Conte: “Antonio è una persona seria, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto“. Ma avrebbe da discutere anche il presidente per qualche passaggio della sua gestione tecnica. Un divorzio in estate non sarebbe poi così una sorpresa, d’altronde la storia dell’allenatore salentino parla per lui: se c’è da sbattere la porta, non si esime di certo.