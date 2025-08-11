Napoli: "L'ha voluto Conte" il mantra salva tutti, alle 15 un annuncio del club

In azzurro c'è qualche nuovo acquisto che ancora non convince ma la garanzia del tecnico zittisce le critiche, post criptico sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Come sta il Napoli a tre giorni dalla fine del ritiro e a 13 dal debutto in campionato al Maipei Stadium col Sassuolo? I carichi pesanti della preparazione made in Conte si sono fatti sentire e nelle amichevoli si sono viste cose discrete e altre meno ma poche critiche. Merito del tecnico e della campagna acquisti che, a differenza di quella invernale della passata stagione, è stata fatta tutta con l’ok dell’ex Juventus e Inter.

I dubbi su Noa Lang e Milinkovic-Savic

Sei finora i volti nuovi: Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Lorenzo Lucca. Sam Beukema e Vanja Milinkovic-Savic cui si aggiungeranno Gutierrez (sicuro), Juanlu (forse), Miretti o Musah (forse) e un altro esterno d’attacco (Chiesa?). Se il belga ex City ha già fatto vedere parte del suo immenso repertorio (benchè oggetto di qualche ironia per il peso), se Lucca sta dimostrando di sapersi inserire nel progetto, chi finora ha deluso è soprattutto Noa Lang. Ed anche Milinkovic-Savic non ha convinto tutti.

L’ex Psv, acquistato per quasi 30 milioni di euro, si era presentato in maniera spavalda, preannunciando uno spettacolo degno del costo del biglietto, dribbling e giocate d’artista ma finora ha steccato. Si rimpiange ancora Kvara su quella fascia ed anche il portiere ex Torino ha destato non poche perplessità. Anonimo Marianucci, sufficiente Beukema ma nessuno si permette di criticare ad alta voce.

Il mercato deciso da Conte

Il mantra è sempre lo stesso: “L’ha voluto Conte”. Una sentenza, una garanzia. Se ora non gira, girerà perchè questa è stata una scelta precisa dell’allenatore che l’ha voluto personalmente. Niente a che fare con gli Okafor del passato o, andando ancora indietro, con i Natan, Cajuste e Lindstrom.

Il post criptico del club

Intanto oggi sul suo profilo Instagram il Napoli ha dato un appuntamento ai tifosi scrivendo: “Ce pigliammo ‘nu cafè ê ttre?“, accompagnando il tutto con una gif raffigurante una tazzina di caffè. Per i tifosi più scafati sarebbe l’annuncio del rinnovo di contratto di Tommaso Starace. Il 70enne magazziniere è andato in pensione e non ha seguito la squadra in ritiro dopo circa 50 anni ma c’era una vecchia promessa di De Laurentiis su un possibile nuovo incarico. Il giallo sarà risolto alle 15.